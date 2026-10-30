El viral enfado de un hostelero con los clientes que se quejan del frío, pero quieren terraza

En Aruser@s, muestran el viral cabreo de un propietario de un bar que critica a quienes protestan por las bajas temperaturas mientras se niegan a sentarse dentro del local.

Alfonso Arús ha mostrado en la sección de los 'zascas' de Aruser@s el enfado de un hostelero con aquellos clientes que se quejan del frío en la terraza, pero que aun así quieren seguir sentados al aire libre.

Según explica el propietario, algunos comensales protestan por las bajas temperaturas pese a que el verano acaba de terminar y el establecimiento todavía está preparando las estufas para hacer más agradable la estancia en el exterior. El hostelero asegura que, aunque les ofrece la posibilidad de entrar al local mientras tanto, algunos clientes continúan quejándose del frío. "Hay establecimientos que te dan una manta si quieres", comenta la colaboradora Tatiana Arús.

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