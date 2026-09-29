Pepe Luis Vázquez, sobre el decreto de vivienda: "El Gobierno está haciendo un teatro; lo que le da a Sumar es una victoria retórica"

El periodista de 'La Razón' analiza las medidas pactadas por el Gobierno y advierte de que son insuficientes ante un problema que considera "estructural y transversal".

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'La Razón' Pepe Luis Vázquez ha analizado el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar sobre las nuevas medidas de vivienda, que finalmente se dividirán en dos decretos.

Para Vázquez, la decisión de dividir las medidas supone, en la práctica, una victoria más simbólica que efectiva para Sumar, especialmente si una de las iniciativas no consigue los apoyos necesarios en el Congreso.

"El Gobierno, al final, lo que está haciendo es una especie de teatro. Si ahora mismo lo que hay es un decreto que va a salir adelante y otro que ya sabemos que no va a reunir los apoyos suficientes en el Congreso para que salga adelante, al final, lo que le han dado a Sumar es una victoria puramente retórica".

El periodista considera que ese segundo decreto corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones si finalmente no logra la mayoría parlamentaria necesaria: "Es un castillo en el aire, es papel mojado, es un decreto que no sirve absolutamente de nada si en el Congreso de los Diputados votan en contra. Entonces, es un fracaso".

Más allá de la negociación entre los socios de Gobierno, Vázquez considera que las medidas aprobadas no abordan de fondo el problema de la vivienda. "Son parches, son parches que pueden suturar algunas heridas muy concretas de un problema estructural y transversal que es la vivienda", ha señalado.

En este sentido, ha reclamado una respuesta más ambiciosa ante una situación que, a su juicio, requiere medidas de mayor alcance: "La vivienda tiene muy mal pronóstico si no se pone encima de la mesa algo mucho más ambicioso".

Vázquez también ha cuestionado la estrategia negociadora del Gobierno y ha mostrado su sorpresa por que, según ha señalado, no se haya buscado un acuerdo con el principal partido de la oposición para sacar adelante unas medidas que considera fundamentales.

"Me está extrañando muchísimo y, sinceramente, me entristece que para aprobar un decreto de vivienda, que es una cuestión troncal en este país, porque es la primera preocupación para los españoles, porque hay un déficit tremendo de vivienda, porque los precios están disparados y porque los salarios están estancados, el Gobierno no haya ni siquiera contactado con el primer partido de la Cámara, que es el principal partido de la oposición", ha concluido.

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