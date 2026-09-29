El Sindicato de Inquilinas pide tener "todos los ojos puestos" en la redacción del decreto de vivienda: "Rompen en cachitos para que queden migajas"

El contexto PSOE y Sumar han aprobado este martes en el Consejo de Ministros los dos Reales Decretos-ley para afrontar el problema de la vivienda en España.

El Sindicato de Inquilinas ha instado a vigilar de cerca la redacción de los dos Reales Decretos-ley aprobados por el Gobierno para abordar el problema de la vivienda en España. Alicia del Río, portavoz del sindicato, destacó la "victoria histórica" de lograr que Maricarmen, una inquilina desahuciada, pueda regresar a su hogar, y subrayó la importancia de no permitir que la "letra pequeña" favorezca a los rentistas. Valeria Racu, también portavoz, criticó la posible división del decreto en dos partes, calificándolo de "vergüenza" y una táctica similar a "divide y conquistarás", que podría diluir el impacto de las medidas.

El Sindicato de Inquilinas ha pedido tener "todos los ojos puestos" en la redacción de los dos Reales Decretos-ley que ha aprobado este martes el Gobierno en el Consejo de Ministros para afrontar el problema de la vivienda en España.

"Hoy estamos demostrando cómo el poder popular, cómo esta fuerza sindical nos hace llegar más lejos con cosas que antes no estaban encima de la mesa", ha celebrado Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid desde la acampada de la Puerta del Sol en Madrid.

Así, ha señalado que no solo han conseguido la "victoria histórica de que Maricarmen tras ser desahuciada pueda volver a su casa haciendo recular a Urbagestión y haciendo que el Ayuntamiento se tuviera que posicionar, sino que también estamos echando un pulso histórico al Gobierno".

"Todas las acampadas que hay ahora mismo en el Estado están echando un pulso histórico al Gobierno para hacerle avanzar en el derecho a la vivienda con medidas que no estaban siendo contempladas y esto sigue adelante", ha añadido.

Sin embargo, aunque se ha mostrado contenta ante esta "victoria" ha hecho hincapié en que ahora tienen "todos los ojos puestos en la espera del texto completo". "Sabemos que es una letra pequeña donde siempre nos han intentando colar el favorecer a los rentistas en lugar de favorecer a las personas", ha señalado.

La también portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid Valeria Racu, ha insistido en que "todos los ojos están puestos en el texto para que no se cuele nada por esas grietas por las que siempre nos han colado las estafas de los rentistas".

Además, ha comentado que están viendo "una táctica a la que ya nos estamos acostumbrando demasiado", la del "divide y conquistarás". "Es la táctica del romper en cachitos para solo dar unas migajas, para que nos tengamos que pelear por los pocos restos que queden y tener que celebrar cosas que sabemos que en realidad no van a tener impacto en la vida de la gente", ha explicado.

De esta manera, Valeria ha criticado que se esté contemplando si dividir el 'decreto Maricarmen'. "Estamos hablando de medidas mínimas para marcar un antes y un después en la lucha por la vivienda y la lucha contra el rentismo y la especulación en este país", ha reiterado.

En el caso en el que se separe en dos decretos, que es lo que han aprobado en el Consejo de Ministros Sumar y PSOE, "eso sería una verdadera vergüenza". "Eso sería, una vez más, jugar a la campaña electoral. Eso sería, una vez más, el sufrimiento, ya no solo de Maricarmen, que ha dado la vuelta al mundo", ha añadido.

"Si realmente permitimos que haya dos reales decretos, nos estarán fallando una vez más. "Divide y conquistarás". Nunca más. No es la política que queremos hacer. Sabemos quién suele hacer esa política. Esa política la hacen los fascismos, las ultraderechas", ha apuntado Valeria.

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