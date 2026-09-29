Ibáñez (Compromís) celebra los dos decretos de vivienda: "Se abre una oportunidad que le puede poner las cosas muy difíciles al rentismo y a la especulación"

Los detalles Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, interviene en directo en Al Rojo Vivo y celebra los dos decretos que ha sacado adelante el Consejo de Ministros y que llevarán próximamente al Congreso de los Diputados para su convalidación.

Tras varios días de negociación, PSOE y Sumar han acordado varias medidas de vivienda, que llevarán en dos decretos al Congreso. El Gobierno ha pedido la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes, 2 de octubre, para su aprobación.

"En una legislatura decepcionante para la vivienda, se abre una esperanza, una ventana de oportunidad que puede poner muy difícil al rentismo y a la especulación en España, y esto hace tan solo dos semanas era impensable", afirma en Al Rojo Vivo Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, minutos después de la aprobación en Consejo de Ministros de estos dos decretos.

Es cierto, admite Ibáñez, que a Compromís le hubiera gustado que fueran el mismo decreto. De hecho, señala que "Compromís junto con Más Madrid presentamos una ley para los alquileres indefinidos el año pasado, que está todavía durmiendo el sueño de los justos", pero, pese a esto, confiesa que "es importante ver cómo ha cambiado no solo la conversación social, sino la propia dinámica parlamentaria".

Así, recuerda Ibáñez que "hace solo tres semanas la derecha y el PSOE tumbaban la ley de Compromís para que los fondos buitre no pudieran comprar viviendas. Hoy está en un Real Decreto del Gobierno de España. Hace prácticamente tres o cuatro semanas el PSOE decía que era imposible poder tener una protección para los desahucios y ahora estamos viendo cómo van a poder estar protegidos para el 2030. Ojalá fuera estructural".

Igualmente, señala que "hace nada el PSOE intentaba meternos con el PNV y con el PP. Una ley del suelo que lo que hacía era que en territorios como nuestro (Valencia), donde hemos vivido una DANA brutal se volvía a poder construir en zonas inundables. Y eso no está hoy encima de la mesa. Por tanto, creo que hoy hemos avanzado muchísimo. Quedan muchas cosas por hacer, pero hoy no termina nada, sino que empieza una legislatura diferente en materia de vivienda", celebra el diputado.

Por su lado, a la pregunta de si cree que saldrá adelante o no el segundo decreto que "es muy complicado que salga adelante este decreto, que digamos es una imposición de Sumar en el Consejo de Ministros, que es la renovación automática de los alquileres, porque no lo van a aceptar el resto de fuerzas políticas como Junts o PNV", tal como le señala Antonio García Ferreras, el de Compromís se muestra cauto: "Vamos a verlo".

"Creo que hay que empezar a hablar de una manera clara. Lo que este Real Decreto propone es que como en este país no existe el despido libre porque nos parece una salvajada no exista el desahucio libre", afirma Ibañez.

Y es que cuando hablamos de una renovación automática, detalla el diputado, "lo que estamos diciendo es que aquella gente que paga religiosamente su alquiler, alquileres que son muy altos en nuestro país, el propietario si no necesita la casa para vivir él o sus hijos, no te pueda echar para que entre otra persona a la que le va a cobrar 500 euros más al mes", explica Ibáñez, señalando que "en ningún momento están cuestionando a ese pequeño propietario "que es el que vive en su propia casa o que tiene una segunda vivienda".

Por último, y a la pregunta de por qué se ha tardado tanto en hacer esto, en materia de vivienda, después de ocho años de Gobierno progresista, el diputado admite que es cierto que ha sido "muy, muy tarde" y critica al PSOE: "Recuerdo que la primera medida que conseguimos desde Compromís esta legislatura fue terminar con la Golden Visa. La primera vez que lo propuse, el PSOE lo ridiculizó y luego ya lo anunció el presidente del Gobierno y, a pesar de su anuncio, tardó 100 días en ser real.

De este modo, indica que "quedan muchas cosas pendientes" y que "llegamos tarde porque hay mucha gente que ha sufrido muchísimo", pero "también creo que las izquierdas tenemos que aprender a no poner solo el foco en aquello que falta, sino también explicar que la movilización en la calle, el haber sido capaces ayer de, a pesar de no llevarnos muy bien, estar compartiendo juntos con el Sindicato de Inquilinas una propuesta común. Y eso tiene frutos y creo que es lo que tenemos que hacer lo que quede de legislatura y prepararnos para el siguiente ciclo", concluye Ibañez. En el vídeo, su entrevista completa en Al Rojo Vivo.

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