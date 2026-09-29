Antonio Maestre: "La única forma de que la presión social funcione es presentar un solo decreto con las medidas que exige el Sindicato de Inquilinas"

El periodista Antonio Maestre reflexiona sobre los dos decretos de vivienda que ha sacado adelante el Gobierno de coalición.

Durante la jornada de este martes, el Consejo de Ministros ha acordado dos decretos de vivienda que llevará al Congreso de los Diputados próximamente.

El periodista Antonio Maestre subraya que el hecho de que haya dos decretos, "se hace para que uno no salga y otro sí, entonces es dar ya por muerto uno ya".

De este modo, subraya el periodista que "la única manera de que la presión social funcione, ahora que ha habido un cambio de paradigma y la gente está protestando en la calle, es presentar un solo decreto con todas las medidas que exige el Sindicato de Inquilinas y presionar, durante este mes, a los partidos que dicen que no lo van a votar, para que lo voten".

Y si luego si no lo votan, "que se atengan a las consecuencias electorales. Que hagan sus cálculos", explica Maestre, criticando que ya de antemano se dé un decreto por muerto porque sabes que no lo van a aprobar en el Congreso.

En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

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