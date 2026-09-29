Juanma Romero: "En el sector socialista del Gobierno ha primado sacar un decreto de vivienda con una convalidación garantizada para no frustrar las expectativas"

El periodista de El Independiente Juanma Romero analiza las negociaciones que están teniendo PSOE y Sumar para sacar adelante un decreto de vivienda. En el vídeo, los detalles.

Antes de conocer el contenido exacto de los dos decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno y que llevará en un mes al Congreso de los Diputados para su convalidación o no, el periodista Juanma Romero, de El Independiente, analiza en este caso la presión que tiene la parte socialista del Gobierno.

"Tiene mucha presión, no solamente de sus socios y de los aliados de izquierda que tienen en el Congreso, sino, sobre todo, de la calle. Y es verdad que cuadrar el círculo era prácticamente imposible y finalmente se ha llegado a una solución que ya conocemos porque fue la que se arbitró en marzo, cuando se desgajó la prórroga de alquileres, que finalmente fracasó", señala Romero.

Por tanto, insiste Romero en que "ahora es verdad que era muy complicado contentar a todo el mundo" y al final, "lo que ha primado en la parte socialista del Gobierno es intentar sacar un decreto cuya convalidación se asegura para no frustrar las expectativas", afirma el periodista.

Ahora bien, "el riesgo que tiene esto es que las personas que están ahora mismo acampando en Sol y buena parte de los afectados consideren que se queda muy corto", analiza y concluye Romero. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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