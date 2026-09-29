Maíllo (IU) aplaude los dos decretos de vivienda, pero advierte que hay que pasar de "lo urgente" a lo "estructural": "Debe ser solo el principio de la batalla"

El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, analiza en Al Rojo Vivo los dos decretos que ha acordado el Gobierno y que llevará este mismo viernes al Congreso de los Diputados: "Es muy importante mantener la movilización hasta el viernes", afirma contundente el político.

Antonio Maíllo, coordinador general de Izquierda Unida (IU), celebra el decreto acordado por los partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, y que este mismo viernes, 2 de octubre, se llevará al Congreso de los Diputados para su convalidación.

"Con este decreto que se ha acordado este martes, el caso de la familia de Cerdanyola (Mataró) que han desahuciado, no se hubiera producido, porque este decreto evita los desahucios hasta 2030. Por tanto, creo que hay que estar en lo urgente y en medidas que se han demandado desde el Sindicato de Inquilinas y que se incorporan al decreto, como es la regulación de los pisos de temporada o de habitaciones, o evitar que los fondos buitre compren vivienda", analiza Maíllo en Al Rojo Vivo.

Es por ello que, según anima el político, "lo que tenemos que hacer ahora mismo es empezar a movilizarnos para que se ratifique en el Congreso los dos decretos" porque "hay que tener claro que esto es el principio de una batalla que acaba de empezar, que tiene y toma medidas urgentes y que, como se ha demostrado esta semana con la movilización formidable que ha habido en todo el país, es la movilización la que nos da fuerza para poder seguir avanzando en una política de vivienda que no solo acometa lo urgente sino también lo estructural. Es decir, el gran problema que tenemos la vivienda de asequibilidad en los precios de alquiler o de acceso de compra".

Por otro lado, en cuanto a la pregunta de por qué hasta ahora, después de ocho años de Gobierno progresista, no se ha hecho nada, Maíllo recuerda que ellos (IU) han negociado y han podido negociar un decreto que hace un mes era impensable gracias a la movilización.

Es decir, "al PSOE se le ha conseguido doblegar gracias a la movilización popular, que es la que nos ha dado la fuerza para poder desarrollar medidas que de lo contrario no se habrían aprobado", apunta Maíllo, recordando las "profundas diferencias en materia de vivienda" que ha habido siempre con la parte socialista del Gobierno.

Por tanto, "nos sentimos con la fuerza de que este decreto, que no hay que olvidarlo, sale por la fuerza de la movilización", insiste Maíllo, quien anima a seguir con las movilizaciones hasta el viernes, día en que se llevarán estos dos decretos al Congreso: "Es muy importante mantener la movilización hasta el viernes para que se ratifique, para que los grupos se definan y le digan a la gente que tiene amenaza de desahucio que ellos no votan el Real Decreto por no sé qué".

Maíllo: "Esto es solo el inicio de una batalla"

Ahora bien, tal como ratifica: "Esto solo es el inicio de una batalla que tenemos que seguir avanzando en más derechos, en más medidas de las que se toman ahora, y que es un acierto, además, que se haga con una ratificación el viernes para que los grupos sepan que hay un impulso popular que tiene que satisfacer esta demanda".

Igualmente, y a pesar de admitir que no le gusta que se hayan acordado dos decretos y, por ende, que vayan a ir los dos al Congreso de los Diputados, Maíllo celebra que se hayan incluido muchas medidas importantes.

"A nosotros nos hubiera gustado que se hubiera hecho en uno solo, pero evidentemente tenemos que concentrar los esfuerzos en movilizarnos de forma tal que haya una mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso que apoyen los dos decretos", concluye.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista en Al Rojo Vivo

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