El politólogo ha destacado que "es llamativo lo mal que le ha sentado la campaña electoral a Vox", que, ha dicho, "está por debajo de las expectativas que tenía el propio partido".

Pablo Simón ha analizado los resultados de las elecciones generales del 29N y ha destacado que "es llamativo lo mal que le ha sentado la campaña electoral a Vox". "Si os dais cuenta, los pronósticos iniciales que teníamos hablaban de un 18-19% y finalmente ha habido un 15% y, por el contrario, el Partido Popular ha estado por encima en términos de expectativas", ha subrayado.

En este sentido, el politólogo ha subrayado que "eso puede conectar con el efecto campaña", ya que "había una brecha de indecisos muy relevante que estaban entre el PP y Vox". "Es algo realmente llamativo, porque eso no significa que no tengan en términos absolutos y relativos mejores resultados, tienen mejores escaños, su contribución al bloque es fundamental, porque sin ellos el Partido Popular no podría sumar, pero no deja de resultar llamativo que ha sido efectivamente el que está más por debajo de las expectativas que tenía el propio partido", ha insistido.

Así, Simón, ha afirmado que "el resultado es muy bueno", pero considera que "el Partido Popular sí ha sido capaz de yugular a esos indecisos que había probablemente en la brecha y que estaban entre los dos". "Eso también ayuda a explicar el resultado y por qué el PP queda de manera más contundente por delante", ha concluido.

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