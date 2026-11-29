Méndez ha planteado que el resultado electoral puede interpretarse no solo como un respaldo a Feijóo, sino también como un mensaje de los ciudadanos para que Sánchez abandone la Presidencia. "Los españoles han salido en masa para que deje de ser presidente".

La periodista y analista política Lucía Méndez ha analizado en Al Rojo Vivo el resultado de las elecciones generales del 29N y ha cuestionado la posibilidad de que Pedro Sánchez lograra mantenerse al frente del Gobierno tras más de ocho años en el poder.

Méndez ha planteado que el resultado electoral puede interpretarse no solo como un respaldo a Alberto Núñez Feijóo, sino también como un mensaje de los ciudadanos para que Sánchez abandone la Presidencia. "Los españoles han salido en masa para que Sánchez deje de ser presidente", ha señalado durante su intervención.

La analista ha defendido que las elecciones tienen una lógica y ha situado el desgaste acumulado tras dos mandatos como una de las claves para entender el resultado. En este sentido, ha recordado que otros presidentes autonómicos y del Gobierno han considerado que ocho años y dos legislaturas son suficientes para permanecer en el cargo. "Los ciudadanos le han dicho a Pedro Sánchez: oye, ocho años y basta ya. Ya está. Con ocho años es suficiente, ya no gobiernas más", ha afirmado.

Además, Méndez ha recordado que durante los últimos días se había mantenido la expectativa de una remontada socialista, una posibilidad que, a su juicio, no se ha materializado. La periodista ha hecho referencia a la ilusión que había acompañado al presidente del Gobierno hasta las últimas horas de campaña: "La ilusión, la magia de la Navidad, que está cerca, de la remontada que ha mantenido hasta hace horas, la ilusión no era más que una ilusión", ha concluido.

*Vuelve a ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido