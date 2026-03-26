Monrosi: "Qué casualidad que cuando Pérez Llorca es president a su mujer le doblan el sueldo con un puesto en la Diputación"

El periodista José Enrique Monrosi reacciona a la contratación por parte de la Diputación de Valencia por "urgente necesidad" a la pareja del president Pérez Llorca con un sueldo de 52.000 euros anuales. En el vídeo, los detalles.

La Diputación de Valencia ha contratado por "urgente necesidad" a la pareja del president Pérez Llorca con un sueldo de 52.000 euros anuales, el doble de lo que cobraba. Hasta entonces y desde 2015, la pareja del ahora presidente de la Comunitat Valenciana ocupaba una plaza de funcionaria de carrera como administrativa en Finestrat, municipio alicantino donde Pérez Llorca fue alcalde desde 2015 hasta su designación como president el pasado diciembre.

Este jueves, en Les Corts Valencianes, se han sucedido, por ello las críticas a Pérez Llorca, quien ha atacado a sus rivales acusándoles de machismo. Más lejos ha ido la crítica de la vicepresidenta Susana Camarero: "Métanse con lo que hace el presidente, no con lo que hace la pareja del presidente. Son ustedes unos machistas de libro. Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el gobierno pagando prostitutas", ha espetado la política 'popular'. Unas palabras por las que la oposición ha pedido su dimisión.

José Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es, reaccionaba asombrado a estas palabras de Camarero: "Algunos argumentos los compraría si compartimos el listón para todo el mundo". Primero, argumenta Monrosi, y haciendo alusión a esa desafortunada última frase de Camarero, "creo que deberían ser un poco más cuidadosos con asuntos tan graves".

En segundo lugar, añade Monrosi, "dice [Camarero] 'no hablen de la pareja del presidente, hablarle al presidente'. ¿Pero qué es lo que lleva haciendo el Partido Popular dos legislaturas con Begoña Gómez? ¿Qué es lo que lleva haciendo con la pareja del presidente del Gobierno en una actividad, además, en teoría, que no se ha demostrado, a pesar de los intentos del juez Peinado, que tenga nada que ver con la acción de Gobierno de Pedro Sánchez?".

Ahora bien, parece que, subraya Monrosi, "sí que es un poco casualidad que la pareja de Pérez Llorca trabajase en el Ayuntamiento en el que estaba Pérez Llorca cobrando 25.600 euros al año y justo cuando Pérez Llorca es presidente de la Generalitat Valenciana, le doblan el sueldo en un puesto de la Diputación de Valencia". "Es casualidad", remata Monrosi.

En el vídeo podemos ver al complto esta secuencia, tanto las críticas a Pérez Llorca como su contestación y la de Susana Camarero.

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