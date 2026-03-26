Críticas a Pérez Llorca en Les Corts por el "enchufismo" de su mujer en la Diputación de Valencia: "¿Cree que los valencianos somos bobos?"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la sesión de control de este jueves en Les Corts Valencianes

Los detalles El síndic de Compromís, Joan Baldoví, cree que Llorca es "una copia mala" de Carlos Mazón y "del peor PP". El president defiende que a su pareja "no le han sacado una plaza para ella", sino que estaba ofertada desde julio del año pasado.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido la contratación de su pareja por la Diputación de Valencia, argumentando que fue un proceso de libre concurrencia y no un "enchufismo", como acusa la oposición. Durante la sesión de control en Les Corts Valencianes, Pérez Llorca mostró un listado de parejas de cargos socialistas y de Compromís que trabajaron en la Administración, sin revelar nombres por considerarlo "indecente". El síndic socialista, José Muñoz, y el de Compromís, Joan Baldoví, criticaron la contratación, calificándola de "traje a medida". Pérez Llorca defendió que su pareja es funcionaria y acusó a la izquierda de atacarla por ser su mujer.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este jueves la contratación de su pareja por la Diputación de Valencia en una comisión de servicios, como las "más de 11.500" comisiones que el anterior gobierno de la izquierda aprobó en sus últimos siete años, mientras que la oposición ha considerado que es "enchufismo".

Así lo ha señalado en la sesión de control en Les Corts Valencianes, que la oposición ha centrado en esa contratación y donde el president ha mostrado un listado de cuatro folios con "todas las parejas" de cargos socialistas y de Compromís que entraron a trabajar en la Administración cuando gobernaban, pero no ha dado nombres porque le parece "indecente" que se use esto para "atacar" a ningún político.

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado que esa contratación ha sido "un traje a medida" y ha afirmado que en el PP son "unos jetas" que "se aprovechan de lo público para lo privado", y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha indicado que el president, bajo la apariencia de "buen chico", es "una copia mala" de su predecesor, Carlos Mazón, y "del peor PP".

El president ha aseverado que a su pareja "no le han sacado una plaza para ella", sino que estaba ofertada desde julio del año pasado, cuando no se sabía que él sería president, y se ha hecho con un procedimiento de libre concurrencia, al que se presentaron cinco candidatos y se adjudicó a la persona que más experiencia tenía, que era ella.

Pérez Llorca ha defendido que su mujer es funcionaria, aprobó su oposición y lleva muchos años trabajando en la Administración pública, pero su "pecado para la izquierda" es ser la mujer del president, y ha destacado que el feminismo y la conciliación para esos partidos "solo valen si es para los suyos", mientras que al resto les "destrozan públicamente".

"No es machismo, es enchufismo"

El síndic socialista ha afirmado que esto "no es machismo, es enchufismo" y ha considerado que desde que es president "los jetas del PP campan a sus anchas" por la Comunitat Valenciana, donde se ha pasado de "los trajes de Camps a los trajes a medida" de Pérez Llorca, y ha opinado que hay que "ser decente" para que haya "normalidad" institucional.

Muñoz le ha preguntado al president si "se reconoce como un jeta", a lo que este ha dicho que no y le ha replicado que "un jeta es emplear a tus queridas en Adif", algo que los socialistas "taparon durante mucho tiempo", y ha pedido que no se compare a la mujer del presidente del Gobierno de España, "que se va a sentar en el banquillo", con una funcionaria.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado de "milagro" que la Diputación de Valencia haya fichado a la pareja del president "doblándole el sueldo, de 25.000 a 52.000 euros" y se justifique "por urgente necesidad", mientras que ha señalado que la Diputación creó 40 plazas en junio, pero solo sacó una el 28 de enero, la de 52.000 euros y con 6 días de plazo para presentarse.

"¿Usted cree que los valencianos nos chupamos el dedo, que somos bobos?", le ha preguntado Baldoví, quien ha pedido al PP que no hablen de machismo, cuando han eliminado en Les Corts la comisión de Igualdad, y ha acusado al Gobierno valenciano de no hacer "nada" ante los efectos de la guerra en Oriente Medio, porque lo que le ha propuesto diez medidas, como ayudas y bonos.

"Los valencianos no se chupan el dedo, claro que no", le ha respondido el president, quien ha negado que su pareja cobrara 25.000 euros en el Ayuntamiento de Finestrat y ha afirmado que hablará de machismo "cuando lo crea conveniente", sobre todo cuando "el marido y el exmarido" de la exvicepresidenta Mónica Oltra "uno abusó de una menor y el otro lo escondió".

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