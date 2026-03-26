La oposición pide la dimisión de Susana Camarero tras asegurar en Les Corts que "el Gobierno está lleno de prostitutas"

Los detalles Bronca en Les Corts por las informaciones sobre el nuevo puesto de trabajo de la mujer del president Pérez Llorca. Su vicepresidenta, Susana Camarero, ha llegado a afirmar que "el Gobierno está lleno de prostitutas" y que tanto los socialistas como Compromís lo "consienten".

En un tenso debate en Les Corts Valencianes, la vicepresidenta del gobierno valenciano, Susana Camarero, acusó a Compromís y a los socialistas de machismo y de permitir que el gobierno esté lleno de prostitutas, generando una fuerte reacción de la oposición, que exige su dimisión. El PSPV-PSOE calificó sus declaraciones de "indignas y vergonzosas". Además, el president Juanfran Pérez Llorca defendió la contratación de su pareja por la Diputación de Valencia, comparándola con prácticas anteriores de la izquierda. La oposición considera este hecho como "enchufismo", mientras que Pérez Llorca argumenta que fue un proceso legítimo y acusa a la izquierda de hipocresía en temas de feminismo y conciliación.

Superando cualquier límite del decoro parlamentario, la vicepresidenta del gobierno valenciano, Susana Camarero, ha acusado en Les Corts a Compromís y a los socialistas, además de machismo, de consentir que el gobierno esté lleno de prostitutas.

"Métanse con lo que hace el presidente, no con lo que hace la pareja del presidente. Son ustedes unos machistas de libro. Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el gobierno pagando prostitutas", ha espetado la política 'popular'.

La oposición ya está pidiendo que dimita. "Es indigno, repulsivo y vergonzoso. La vicepresidenta de Pérez Llorca llama P***S a las ministras del Gobierno de España", denuncian desde el PSPV-PSOE.

Críticas a Pérez Llorca en Les Corts por el "enchufismo" de su mujer

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este jueves la contratación de su pareja por la Diputación de Valencia en una comisión de servicios, como las "más de 11.500" comisiones que el anterior gobierno de la izquierda aprobó en sus últimos siete años, mientras que la oposición ha considerado que es "enchufismo".

Así lo ha señalado en la sesión de control en Les Corts Valencianes, que la oposición ha centrado en esa contratación y donde el president ha mostrado un listado de cuatro folios con "todas las parejas" de cargos socialistas y de Compromís que entraron a trabajar en la Administración cuando gobernaban, pero no ha dado nombres porque le parece "indecente" que se use esto para "atacar" a ningún político.

El síndic socialista, José Muñoz, ha afirmado que esa contratación ha sido "un traje a medida" y ha afirmado que en el PP son "unos jetas" que "se aprovechan de lo público para lo privado", y el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha indicado que el president, bajo la apariencia de "buen chico", es "una copia mala" de su predecesor, Carlos Mazón, y "del peor PP".

El president ha aseverado que a su pareja "no le han sacado una plaza para ella", sino que estaba ofertada desde julio del año pasado, cuando no se sabía que él sería president, y se ha hecho con un procedimiento de libre concurrencia, al que se presentaron cinco candidatos y se adjudicó a la persona que más experiencia tenía, que era ella.

Pérez Llorca ha defendido que su mujer es funcionaria, aprobó su oposición y lleva muchos años trabajando en la Administración pública, pero su "pecado para la izquierda" es ser la mujer del president, y ha destacado que el feminismo y la conciliación para esos partidos "solo valen si es para los suyos", mientras que al resto les "destrozan públicamente".

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