La Diputación de Valencia contrata por "urgente necesidad" a la pareja del president Pérez Llorca con un sueldo de 52.000 euros anuales

Los detalles Según informa El País, la Diputación de Valencia aprobó el pasado 3 de marzo una comisión de servicio para Vanesa Soler, pareja del president. Soler ocupará un puesto de secretaria de dirección en el que cobraría 52.000 euros anuales.

La Diputación de Valencia ha contratado a Vanesa Soler, pareja del president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, para un puesto de secretaria de dirección con un salario de 52.000 euros anuales, alegando "urgente necesidad". Según El País, Soler, anteriormente funcionaria en Finestrat, donde Pérez Llorca fue alcalde, fue seleccionada por su experiencia profesional. La comisión de servicio es por al menos seis meses. La plaza, vacante desde finales de 2025, es de libre designación y abierta a personal de otras administraciones. Sindicatos señalan que su salario anterior era de 25.652 euros anuales.

La Diputación de Valencia ha contratado a la pareja del president de la Generalitat Valenciana, el popular Juan Francisco Pérez Llorca, por "urgente necesidad" de ocupar un puesto de secretaria de dirección en el que cobraría 52.000 euros anuales.

Según informa El País, la Diputación de Valencia aprobó el pasado 3 de marzo una comisión de servicio para Vanesa Soler, pareja del president. "De conformidad con el informe del jefe de Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación de Valencia se considera motivadamente que la señora Vanesa Soler es la persona idónea, atendida su experiencia profesional y adecuada justificación", recoge el decreto que formaliza la comisión de servicio.

La pareja de Pérez Llorca ocupaba una plaza de funcionaria de carrera como administrativa en el municipio alicantino de Finestrat, donde Pérez Llorca fue alcalde desde 2015 y hasta su designación como president el pasado diciembre.

Ahora, la decisión de que Soler trabaje como secretaria de dirección en la institución provincial es de, al menos, durante seis meses, "o hasta que concurra algunas de las causas de cese previstas en la normativa vigente", indica el periódico.

Este puesto tiene una categoría denominada "C121C3", en el que, según El País, tendría un salario de 52.070 brutos euros anuales. Fuentes sindicales citadas por el periódico, cifran el salario anual como administrativa de la pareja del president en el Ayuntamiento de Finestrat en 25.652 euros brutos anuales.

Tras ser preguntados por el medio, el organismo defiende que "la plaza estaba vacante desde octubre-noviembre de 2025 [...]. Es un puesto de libre designación (en comisión de servicios) abierto a personal de otras administraciones. Se resolvió en un procedimiento en el que participaron varios aspirantes". También defienden que la pareja del president "es funcionaria desde 2008" y "cumple sobradamente con los requisitos de experiencia y trayectoria en la administración pública".