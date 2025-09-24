Monrosi, tras la decisión del juez Peinado: "El tono más hiriente del PP contra el Gobierno ha sido el de Jaime de los Santos, que fue 'personal shopper' de la mujer de Rajoy"

El periodista ha contado una curiosidad que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados cuando Feijóo y el PP se han enterado de que el juez Peinado ha propuesto juzgar a Begoña Gómez por un presunto delito de malversación de caudales públicos por el nombramiento de su asesora en Moncloa.

El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto juzgar a Begoña Gómez por un presunto delito de malversación de caudales públicos por el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, ante un jurado popular. Tanto la esposa del presidente del Gobierno, como Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, están citados en el juzgado del magistrado para ser informados este sábado por la tarde.

El periodista José Enrique Monrosi, de 'elDiario.es', que ha estado este miércoles en el Congreso de los Diputados y ha podido observar cómo el propio Núñez Feijóo ha recibido en el móvil esta noticia, ha contado una curiosidad en esta historia.

Tras conocer Feijóo esta noticia, cree el periodista que ha tardado en circular la orden de darle cancha al Gobierno o de preparar alguna intervención en este sentido.

Y, según informa Monrosi, "el primero en intervenir dando caña al Gobierno por el tema de la asesoría que recibe la mujer del presidente, que es lo que supuestamente está investigando el juez Peinado, ha sido Jaime de los Santos, que fue durante años asesor personal de la pareja de Mariano Rajoy y que, según reportajes de la época, se le presentaba como 'el chico para todo'". Ahora, de los Santos es el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP.

"Hoy, de los Santos ha sido la persona del PP que ha entrado más al trapo y ha tenido el tono más hiriente, cuando él era el 'personal shopper' de la pareja del presidente del Gobierno", concluye el periodista. En el vídeo podemos ver completa su intervención.