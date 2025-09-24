El momento en el que Feijóo recibe la noticia sobre la propuesta de procesamiento de Begoña Gómez en plena sesión de control

Entre líneas Feijóo no ha podido ocultar, grabado por las cámaras del Congreso en plena sesión de control, el impacto que le ha provocado este nuevo auto que acerca a la esposa del presidente del Gobierno al banquillo.

Imágenes inéditas en el Congreso de los Diputados. Las cámaras han captado la reacción del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al conocer que el juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular.

Feijóo no ha podido ocultar el impacto que le ha provocado este nuevo auto que acerca a la esposa del presidente del Gobierno al banquillo. El 'popular' ha fruncido su boca asintiendo mientras leía la noticia y luego ha comentado satisfecho con sus compañeros de bancada.

Más tarde, en los pasillos del Congreso, la portavoz del PP Ester Muñoz ha asegurado que la propuesta del juez acaba con el relato del Gobierno del "lawfare" porque "la juzgará el pueblo". "Ya no hay lawfare, la juzgará el pueblo", ha afirmado.

En su auto, al que ha tenido acceso laSexta, Peinado acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba el delito de malversación "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" y cita a todos los imputados el próximo sábado a las 18.00 horas, como prevé la ley en el caso de los procedimientos con jurado, para una comparecencia previa y "concretar la imputación" en su contra.

El auto puede ser recurrido en reforma ante el propio juez o mediante un recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a la notificación.

Begoña Gómez compareció ante el juez el pasado 10 de septiembre y se limitó a responder a las preguntas de su defensa, asegurando que las gestiones que hizo la asesora en relación con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense fueron "puntuales" y por la relación de amistad entre ambas.