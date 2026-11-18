El periodista de 'elDiario.es' critica las palabras de la presidenta madrileña contra los andaluces, denuncia el clasismo que, a su juicio, reflejan y reprocha a Juanma Moreno que no haya respondido a sus ataques.

Isabel Díaz Ayuso vuelve a situarse en el centro de la polémica y amenaza con complicarle la campaña a Alberto Núñez Feijóo de cara a las elecciones del 29N. Después de llamar "basura sindical" a los sindicatos y calificar de "garrapatas" y "violentos" a los profesores que protestan en defensa de la educación pública, la presidenta madrileña ha vuelto a cargar contra Andalucía. Esta vez lo ha hecho durante un mitin en Móstoles, donde ha arremetido contra los andaluces.

Las palabras de Ayuso han provocado la reacción de José Enrique Monrosi, periodista de 'elDiario.es' y andaluz, que ha respondido con contundencia a las declaraciones de la presidenta madrileña. Monrosi ha advertido de que, previsiblemente, ahora llegará un intento de restar importancia a sus palabras o de matizarlas, pero ha pedido que no se pierda de vista lo esencial: "Lo que tiene que saber la gente es que lo dice de verdad, le sale de corazón".

"Lo primero que tengo que decir es que sé lo que va a venir ahora, que es un intento de maquillaje de esas declaraciones, pero lo que tiene que tener claro la gente es que lo dice de corazón, que le sale del alma, porque, además, no es la primera vez que pasa, sino que ha pasado un montón de veces", ha señalado.

El periodista considera que estas palabras reflejan un desprecio hacia Andalucía que, a su juicio, va más allá de una polémica puntual. "En algunas esferas políticas hay un desprecio absoluto a todo lo que tiene que ver con el sur y con Andalucía, y un clasismo insoportable", ha denunciado. En este sentido, ha recordado que los principales insultos dirigidos a la comunidad autónoma han procedido, según ha afirmado, de "la antigua Convergencia, Junts o del Partido Popular de la Comunidad de Madrid".

Monrosi también ha dirigido sus críticas al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, al que reprocha no haber respondido públicamente a las palabras de Ayuso. El periodista ha cuestionado el silencio del dirigente popular pese a los términos utilizados por la presidenta madrileña para referirse a los ciudadanos andaluces.

"Vaya vergüenza que hayan pasado 48 horas de esas declaraciones y el presidente de todos los andaluces y nadie de su equipo haya salido a desacreditar a una señora que está llamando miserables, indecentes, decadentes y garrapatas a los ciudadanos que gobiernan. Vaya papelito, Juanma Moreno, vaya papelito el moderado de Juanma Moreno. Vaya papelito", ha concluido.

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