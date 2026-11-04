Más allá de Irán y el petróleo: por qué una caja de 'Cheeseburger Macaroni' se ha convertido en el símbolo que explica la derrota de Trump en las 'midterms'

El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez detalla el significado de este símbolo, el famoso y clásico Hamburger Helper, que ha sido uno de los factores clave en la derrota de Trump y de los republicanos en las elecciones de medio mandato en EEUU, las llamadas 'midterms'.

Desde los años 70, Hamburger Helper forma parte de la cultura gastronómica de millones de hogares estadounidenses. Se trata de un preparado de pasta y condimentos, al que basta añadir carne picada para completar una comida. Una de sus variedades es 'cheeseburger macaroni'. ¿Pero qué tiene que ver esto con las elecciones de medio mandato y la derrota de Trump en EEUU?

Esta caja de 'Cheeseburger Macaroni', tal como explica el profesor Pedro Rodríguez en Al Rojo Vivo (y que podemos ver en el vídeo que encabeza estas líneas), "es un símbolo de la pobreza. Se trata de un ultraprocesado que tiene un poco de pasta y una salsa infame, que cualquier padre en condiciones normales no serviría con tranquilidad a sus hijos".

Sin embargo, según detalla el experto, "se están vendiendo más que nunca este producto porque cuesta 1,69 dólares y si tú lo mezclas con una libra de carne que es menos de medio kilo y que cuesta en torno a siete dólares y que ha subido de precio como todo en EEUU en el último año, lo que consigues es servir algo que se parece a una comida caliente para una familia de cuatro"

"Y este es el tono 'mariantonieta' de esta campaña", añade, recordando la fiesta de Halloween que Trump organizó en Mar-a-Lago, donde celebraba y brindaba con su círculo más estrecho de corrupción, "con barra libre de caviar y de cangrejo imperial", mientras que "la gente de EEUU se las tiene que ingeniar y comer argamasa para poder llegar a final de mes", concluye Rodríguez.

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