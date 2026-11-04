Emilio Doménech analiza la victoria de los demócratas en las 'midterms': "Está habiendo una rebelión del pueblo de EEUU contra Trump"

El periodista Emilio Doménech, más conocido como 'Nanísimo', analiza la victoria de los demócratas en estas elecciones de medio mandato en EEUU, que han sido sin duda un duro batacazo para Donald Trump.

Los demócratas han logrado el control total del Senado y la Cámara de Representantes en un histórico revés para Trump en las elecciones de medio mandato, las llamadas midterms', en EEUU.

Una 'ola azul' ha recorrido el país con victorias demócratas en bastiones históricamente republicanos. Es un tsunami azul demócrata, "mucho más de lo esperado", analiza el periodista Emilio Doménech, más conocido como Nanísimo.

"Estamos viendo que los demócratas han ganado en un estado como Carolina del Sur, un estado cuyo senador era Lindsey Graham, que era uno de los grandes aliados de Donald Trump (al final le sustituyó su hermana Darlene Graham cuando falleció Lindsey, que fue una decisión de Trump), han terminado ganando los demócratas", explica el periodista.

En la misma línea, señala lo que ocurre en Misisipi: "Ahora mismo se están contando votos y podríamos ver que los demócratas ganan allí. Estamos hablando del sur profundo".

Y en ese sur profundo en Estados Unidos, explica el periodista, hay muchísimo votante evangélico, gente realmente ultraconservadora, zonas rurales que han votado por los republicanos por 50, 60, 70 puntos y sin embargo, "de repente, lo que han conseguido los republicanos allí es activar al electorado joven y al afroamericano, que han salido en masa a votar en unas elecciones de medio mandato, y a eso no estamos acostumbrados a verlo", analiza el experto.

Por tanto, subraya y sentencia Doménech, que "aquí lo que está habiendo es una rebelión del pueblo en Estados Unidos que se revela contra Donald Trump que ha ido en contra de sus intereses".

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