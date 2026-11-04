Escolar analiza la dimisión de Puente: "Él sabía que su carrera política había terminado y que lo que le quedaba era gestionar la urgencia de la tragedia"

El periodista y director de elDiario.es, explica en este vídeo que si Óscar Puente no se fue el primer día, tras la tragedia de Urda, fue porque el presidente se lo pidió, "no porque él quisiera aguantar en el puesto contra viento y marea". En el vídeo, los detalles.

Al periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, no le sorprende la dimisión de Óscar Puente ya que contó que le había ofrecido a Sánchez la dimisión y que el presidente del Gobierno le había dicho que no. "Pero que Puente no quería seguir y que era evidente que más tarde o más temprano no iba a seguir, era, en mi opinión algo que iba a pasar".

La duda, añade Escolar, era "si esto ocurría ahora o dentro de 15 días o dentro de un mes", pero que "en cualquier caso pasase lo que pasase, Puente sabía que se había terminado su carrera política y que lo que le quedaba era gestionar la urgencia de la catástrofe, que es lo que ha estado haciendo estos días".

Por ende, subraya que la dimisión no fue tanto porque los grupos parlamentarios se lo pidieran sino que era reflexión suya, una reflexión que además "era contraria al análisis que hacía Moncloa, en mi opinión equivocado", afirma el periodista.

Esto es, según explica Escolar, "Moncloa pensaba, en su análisis de la situación, no que Puente pudiera sobrevivir (porque era evidente que había desaparecido ese ministro, su carrera política y sus posibilidades a futuro), sino que era más duro afrontar la campaña con un ministro asumiendo la responsabilidad política de los dos accidentes, que con un ministro que seguía al frente a pesar de ese desgaste". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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