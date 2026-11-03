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Comida rápida, barata y poco saludable

Hamburger Helper, el plato preparado que vuelve a las mesas estadounidenses ante la subida del precio de los alimentos

El contexto Los precios y la falta de tiempo podrían ser algunos de los factores que explican la vuelta de este producto precocinado estadounidense, según el 'The New York Times'.

hamburguer helper

Desde los años 70, Hamburger Helper forma parte de la cultura gastronómica de millones de hogares estadounidenses. Este preparado de pasta y condimentos, al que basta añadir carne picada para completar una comida, vive una segunda juventud más de cinco décadas después. Sus ventas aumentaron un 14,5% en el año transcurrido hasta agosto de 2025, en un momento en el que cada vez más estadounidenses buscan alternativas para llenar la nevera sin disparar el presupuesto, según informaciones de 'The New York Times'.

La paradoja es que las mismas dificultades económicas que impulsaron su popularidad en los años setenta vuelven a colocar este producto en el centro de las mesas. La inflación, el encarecimiento de la cesta de la compra y la incertidumbre económica están modificando los hábitos de consumo de las familias, que recurren cada vez más a alimentos baratos, fáciles de preparar y capaces de cundir durante varias comidas.

La cesta de la compra se dispara en una sociedad sin tiempo

Uno de los principales factores que explican este repunte es el precio de la carne de vacuno. En Estados Unidos, la carne picada se encareció un 13% en el último año y alcanzó en agosto de 2025 un máximo histórico de 6,63 dólares por libra (unos 450 gramos), según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales estadounidense. La escasez de ganado, cuyo censo se encontraba en su nivel más bajo desde los años cincuenta, ha contribuido a disparar los precios, mientras la demanda de los consumidores se ha mantenido estable.

Ahora bien, la subida no afecta únicamente a la carne. Aunque la inflación se ha moderado respecto a los máximos alcanzados en 2022, los alimentos consumidos en el hogar seguían siendo un 21% más caros que cuatro años antes, según los datos recogidos por el diario estadounidense. A ello se suma la incertidumbre económica y el impacto de los nuevos aranceles sobre productos procedentes de distintos países, que han llevado a muchos consumidores a concentrar sus gastos en artículos básicos y reducir las compras menos necesarias.

El precio, sin embargo, no es el único factor que explica el regreso de este clásico. El poco tiempo a causa de jornadas laborales exigentes también juega un papel importante, ya que Hamburger Helper se puede preparar en unos veinte minutos.

Esta clase trabajadora, sin embargo, podría ver afectada su salud a la larga. Según el análisis estadounidense, una ración de su variedad Cheeseburger Macaroni contiene el equivalente al 27% de la ingesta diaria recomendada de sodio y colorantes artificiales.

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