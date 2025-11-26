Rufián habla de "miseria moral total" de Mazón: "El salseo me da igual, lo importante es dónde no estuvo"

El contexto El portavoz parlamentario de ERC ha hecho estas declaraciones tras conocerse que Vilaplana pagó el parking a las 19:47 del día de la DANA y que después, según medios locales, le habría llevado al Palau.

Gabriel Rufián ha criticado duramente a Carlos Mazón tras los últimos hallazgos en la investigación penal sobre la DANA, que revelan inconsistencias en las declaraciones del presidente de la Generalitat. Según la instrucción, Mazón estuvo con la periodista Maribel Vilaplana durante la tragedia, y se evidencia que ella pagó el ticket del parking una hora después de salir del restaurante. Además, el diario 'Levante' informa que Vilaplana habría llevado a Mazón al Palau en su coche, contradiciendo las declaraciones de ambos. Rufián ha pedido a la jueza que continúe investigando, subrayando la importancia de conocer la verdad sobre dónde no estuvo Mazón durante la crisis.

"Es de una miseria moral total". Así ha sentenciado Gabriel Rufián a Carlos Mazón ante los últimos hallazgos en la investigación penal en la DANA, que dejan en evidencia, una vez más, las mentiras del todavía president de la Generalitat.

En concreto, de la instrucción se desprende que la periodista Maribel Vilaplana, con quien Mazón estuvo comiendo casi cuatro horas la tarde de la tragedia, mientras los valencianos se ahogaban, pagó el ticket del parking a las 19:47 horas, una hora después de salir del restaurante 'El Ventorro'.

A su vez, el diario 'Levante' ha revelado que después habría acercado a Mazón al Palau en su coche. Una información, que el citado medio local atribuye a fuentes del Partido Popular, que choca con la declaración que la periodista prestó ante la jueza y también con la del propio Mazón ante la comisión de investigación del Congreso y ante la prensa. Él ha insistido este miércoles en que fue de 'El Ventorro' al Palau a pie y "sin hacer ninguna parada".

"Le pido a la jueza que siga investigando porque hemos tenido mucha suerte con la jueza que está investigando esto en cuanto a la instrucción se refiere", ha comentado Rufián al ser preguntado al respecto ante el Congreso, donde ha vaticinado además que la verdad "siempre se sabe". "A mí el salseo de lo que hizo o no hizo me da igual. Lo importante es dónde no estuvo y, sobre todo, lo que no sucedió, porque no estuvo donde tenía que estar", ha remachado el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana.

