Mario Saavedra reacciona a la derrota de Trump en las 'midterms' en EEUU: "Es una patada de tal magnitud, es como si el PSOE barriera en el barrio de Salamanca de Madrid"

El periodista Mario Saavedra, de El Periódico, analiza en este vídeo los resultados de las elecciones de medio mandato en EEUU, donde los demócratas han logrado ganar tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

Las elecciones de medio mandato de EEUU, las llamadas midterms', se han saldado con un claro mensaje: los demócratas han logrado el control total del Senado y la Cámara de Representantes en un histórico revés para Trump.

Y eso, como recuerda Antonio García Ferreras, quien asegura que hoy es un gran día para la democracia más importante de la tierra, a pesar de que el mismo Donald Trump le había prometido a los estadounidenses, si ganaban los republicanos, 5.000 dólares cada uno.

"Es una patada de tal magnitud que, para que la gente lo entienda, que es como si el PSOE barriera en el barrio de Salamanca de Madrid", afirma en Al Rojo Vivo el periodista Mario Saavedra, de El Periódico.

"Han ganado Kansas, que la última vez que hubo un senador demócrata allí, Hitler acababa de llegar al poder. Es decir, hace un siglo", recuerda Saavedra, analizando la victoria de los demócratas.

"Es una victoria, por supuesto, para los demócratas, para los votantes que se han enfrentado a un intento de manipulación frontal de las elecciones de Donald Trump. Pero, y también hay que decirlo, es una victoria de los ayatolás de Irán, que han conseguido elevar los precios hasta que la inflación tumbe a Donald Trump. Y podemos decir que expone el sortilegio con el que Netanyahu embrujó a Donald Trump y le llevó a una guerra que ha acabado con las posibilidades del Partido Republicano", afirma Saavedra.

Y, por supuesto, añade y concluye el periodista, "es una victoria para la democracia de Estados Unidos, que, insisto, ha conseguido resistir a unos intentos de control, de intentos de frenar el voto de los demócratas". En el vídeo podemos ver con más detalle los resultados de estas 'midterms' estadounidenses.

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