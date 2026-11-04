Pedro Rodríguez analiza el batacazo republicano: "Hoy es el contrapunto de diez años muy oscuros para la democracia liberal"

El periodista analiza en Al Rojo Vivo el alcance de la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato y considera que el resultado supone un rechazo incontestable a Donald Trump y un contrapunto a diez años de retroceso de la democracia liberal.

El mapa electoral de Estados Unidos se ha teñido de azul en unas elecciones de mitad de mandato que se han convertido en un auténtico juicio en las urnas a Donald Trump y a las políticas de sus dos primeros años en la Casa Blanca. El Partido Demócrata ha logrado victorias históricas en varios estados, entre ellos Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio y Georgia.

El resultado supone un importante revés para el presidente estadounidense, ya que los demócratas pasarán a controlar tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Un cambio en el equilibrio de poder que puede debilitar la capacidad de Trump para sacar adelante su agenda política durante la segunda mitad de su mandato.

En Al Rojo Vivo, el periodista Pedro Rodríguez ha valorado el alcance de estos resultados y ha destacado que la victoria demócrata ha superado las expectativas: "Contra todos los pronósticos más impresionantes, más positivos, más esperanzadores. La victoria conseguida ayer, el repudio a Trump, es incuestionable. Llevamos diez años muy oscuros sobre la suerte de la democracia liberal en el mundo. Todo empezó en 2016, el Brexit y la primera victoria de Trump y hoy es el contrapunto de esa historia que empezó hace diez años. Y es un contrapunto, como no podía ser de otra forma, a través de las urnas".

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