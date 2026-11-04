Martínez-Vares critica a Puente: "La dimisión no me da ningún respeto ni creo que sea honorable"

El colaborador de Al Rojo Vivo cuestiona los motivos de la salida del ministro de Transportes, considera que responde a un cálculo electoral y le reprocha haber cambiado de postura sobre su continuidad en el cargo.

Después de asegurar ante los periodistas que no contemplaba "de ninguna de las maneras" ni su dimisión ni su cese, Óscar Puente ha anunciado este martes su salida del Ministerio de Transportes. Una decisión que ha generado nuevas reacciones y críticas por el momento elegido para hacerla efectiva.

En Al Rojo Vivo, Santiago Martínez Bares ha cuestionado los motivos de la renuncia y ha considerado que responde a una estrategia electoral. "La dimisión llega tarde y es todo cálculo electoral. Han tardado todo lo que han tardado y ahora están cambiando la pantalla. Ahora se sienten legitimados para decir 'no todos somos iguales'", ha señalado.

El colaborador ha recordado que llevaba días reclamando responsabilidades políticas y ha criticado el cambio de postura del ya exministro. "Óscar Puente es un señor que ha engañado a la Cámara, que se sienta en el Consejo de Ministros por la mañana y dice que no va a dimitir y luego nos dice que esto lo tenía pensado desde el primer día que pasó el accidente. Oiga usted a qué juego y a qué cálculo electoral está jugando usted?". Además, ha rechazado el carácter honorable de la renuncia: "La dimisión no me da ningún respeto ni creo que sea honorable". Y ha añadido: "La dimisión valía también en Ademuz 46 muertos no eran suficientes para que el ministro de Transporte dimitiera".

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