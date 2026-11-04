Ferreras, sobre las elecciones de medio mandato en EEUU: "Hoy es un gran día para la democracia más importante de la tierra, Trump ha sido derrotado"

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo reacciona en este vídeo a la derrota sin paliativos del presidente de los EEUU en las 'midterms'. Los demócratas han logrado el control total del Senado y la Cámara de Representantes.

"Hoy es un gran día para la democracia más importante de la tierra, para Estados Unidos. Donald Trump ha sido derrotado de una manera impresionante por el Partido Demócrata, un auténtico tsunami en el Senado", aseguraba contundente Antonio García Ferreras nada más arrancar este miércoles Al Rojo Vivo.

Y es que las elecciones de medio mandato en EEUU, las llamadas 'midterms', han dejado un resultado claro: los demócratas han logrado el control total del Senado y la Cámara de Representantes en un histórico revés para Trump. Y lo han hecho además en estados como California, en Nuevo México, en Kansas, en Wisconsin, en Georgia, en Ohio, en Texas.

"En Texas, que es la joya de la corona de los republicanos, ha ganado el joven senador James Talarico", señala Ferreras. "Acabamos de recuperar Texas", decía Talarico, "acabamos de demostrar que todo el dinero del mundo no es rival para la gente de Texas. Acabamos de demostrar que una política de división no es rival para una política de amor".

"¿Será este el principio del fin de Trump?", se pregunta Ferreras. Y es que, tras las elecciones, en la Cámara de Representantes hay una victoria claramente demócrata que ya tienen asegurados 228 escaños frente a 137 de los republicanos. Casi 40 han cambiado de partido.

Por su parte, en el Senado, que era lo que estaba más ajustado, hay también una clara victoria demócrata. Por el momento, ya tienen asegurados 54 escaños frente a los 44 republicanos.

Y eso que "Donald Trump le había prometido a los estadounidenses, si ganan los republicanos, tenéis 5.000 dólares cada uno. Había echado el resto. Vaya patada que le han dado", sentencia Ferreras.

Y es que efectivamente, ha sido "una patada de tal magnitud que, para que la gente lo entienda, es que es como si el PSOE barriera en el barrio de Salamanca de Madrid", subraya por su parte el periodista Mario Saavedra. En el vídeo podemos ver al completo esta información y análisis.

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