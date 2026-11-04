Los últimos días de Puente en Transportes: el ministro, "dolido" por la falta de gestos de apoyo del ala socialista y del propio Sánchez

El contexto Tras una semana negando a la prensa que dejaría el Ministerio, este martes Puente dio un paso al lado y anunció su dimisión por los dos accidentes ferroviarios de este último año que han dejado 115 víctimas mortales.

Óscar Puente, exministro de Transportes, ha dimitido tras una semana de tensiones y falta de apoyo público por parte de sus compañeros del PSOE y el Gobierno, especialmente tras el trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, que dejó 69 víctimas mortales. A pesar de su voluntad de dimitir desde el mismo día del suceso, el presidente Pedro Sánchez inicialmente rechazó su renuncia. Sin embargo, Puente finalmente comunicó su decisión a Sánchez por WhatsApp antes de su última intervención en el Congreso. Sánchez respaldó la decisión, destacando la dignidad y respeto de Puente hacia las víctimas, y agradeció su dedicación y transparencia durante su gestión. Carlos Cuerpo asumirá la cartera de Transportes hasta las elecciones generales.

Los últimos días al frente del Ministerio del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, no han sido fáciles. Es más, según fuentes de absoluta solvencia del PSOE y del Gobierno de España al presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, esta última semana Puente ha estado "dolido" al tener la sensación de que sus compañeros tanto del gabinete del PSOE como del Consejo de Ministros públicamente no le habían defendido. De hecho, Puente también ha echado de menos algunas palabras de apoyo o algún pequeño gesto de Pedro Sánchez públicamente en defensa de su gestión.

Desde que el pasado miércoles dos trenes colisionaron en Urda (Toledo) y dejaron 69 víctimas mortales, son muchos los que han pedido la cabeza de Óscar Puente. Finalmente, tras una semana negando a la prensa que dejaría el Ministerio, este martes Puente dio un paso al lado. Lo hizo al final de la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados, donde compareció a petición propia para hablar del trágico accidente ferroviario.

"Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos. Es una cuestión de dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas", afirmó Puente.

Así, el exministro aseguró que tomó la decisión el mismo día que se produjo el suceso "en los primeros minutos, según me dirigía al centro 24 horas de Adif". Aunque, tal y como pudo saber laSexta, el presidente del Gobierno rechazó la semana pasada un primer intento de Puente de apartarse del cargo.

Según aseguró Puente este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los ministros de Sumar le trasladaron su apoyo y no le pidieron en ningún momento su dimisión. Pero esta petición se ha repetido (en público) una y otra vez desde el trágico accidente. No solo de la oposición, también la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, pidió su dimisión. Al parecer, según fuentes del PSOE y del Gobierno de España, toda esta semana Puente se ha sentido "dolido" por esa falta de apoyos en público.

El mensaje de despedida de Sánchez

Según ha podido saber laSexta, Puente le comunicó a Pedro Sánchez su decisión de dimitir a través de un mensaje de WhatsApp minutos antes de su última intervención en la Cámara Baja.

Acto seguido, el presidente del Gobierno respaldó la decisión de Óscar Puente de dimitir como ministro de Transportes. En un mensaje publicado en sus redes sociales, destacó que el ya ex ministro "ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado".

El jefe del Ejecutivo atribuyó la decisión a "la dignidad", la "voluntad propia" y el "respeto a las víctimas y al proyecto progresista". Además, defendió la trayectoria de Puente al frente del departamento y aseguró que "políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales".

"Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo", añadió Sánchez, que cerró su mensaje con unas palabras de agradecimiento al exministro: "Gracias por tanto, compañero".

Sánchez destaca el "trabajo sin descanso" de Puente

Además, en la declaración institucional de este miércoles en la que Sánchez ha anunciado que será el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien asuma la cartera de Transportes hasta las elecciones generales, el jefe del Ejecutivo ha alabado el trabajo de Puente.

Sánchez ha destacado que Puente decidió renunciar a su cargo "primero por empatía con las víctimas, en segundo lugar por coherencia y finalmente por dignidad política". "Una decisión que, como presidente del Gobierno, acepto con gratitud y con respeto", ha añadido.

Así, ha destacado que Puente "ha trabajado sin descanso para mejorar la vida de nuestro país y, particularmente, la movilidad de nuestros ciudadanos". "Ha tenido que enfrentarse a grandes desafíos que ha sabido abordar con dedicación, con transparencia y con integridad. Esta semana lo ha vuelto a hacer. El ministro Puente ha dado la cara, ha dado explicaciones, también ha aportado soluciones a una sociedad que las exigía y que también las merecía. Y después ha dado un paso a un lado", ha señalado.

Según Sánchez, Puente ha dimitido "para demostrar, en primer lugar, a las víctimas el enorme respeto que la sociedad y, por supuesto, su Gobierno siente por ellas, y para demostrar que no todos los servidores públicos somos iguales". "Con su renuncia, Óscar ayuda a que España recupere la confianza no solo en nuestro sistema ferroviario, sino también en la dignidad política. Ahora nuestro deber es honrar su gesto y seguir trabajando", ha añadido.

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