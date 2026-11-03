La sanción a la que se enfrenta Owono por su terrible entrada a Jesús de Miguel en el Tenerife-Andorra

Atendiendo al artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, el castigo sería una suspensión de entre ocho y 12 partidos.

A lo largo de la semana se conocerá cuál será la sanción que se le impondrá a Jesús Owono tras recibir una tarjeta roja por golpear violentamente con su rodilla en el pecho de Jesús de Miguel en una jugada que terminaría en el fallecimiento del delantero del cuadro tinerfeño horas después.

Según el acta del árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández publicada en la web oficial de la Real Federación Española de Fútbol, el portero ecuatoguineano fue expulsado por "impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa".

"El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el terreno de juego en camilla", añade el citado texto.

De primeras, debido a la cartulina roja, se le aplicaría el artículo 130 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Este se aplica a jugadas en las que se actúa "de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Al haber "consecuencias dañosas o lesivas", entraría en juego el artículo 102: "Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos".

Si le aplican el grado medio, la sanción se comprendería entre ocho y 12 partidos para el portero de 25 años.