El ministro Puente dimite tras comparecer en el Congreso: "Es una decisión de dignidad política, buena para el país"

Los detalles Óscar Puente dimite como ministro de Transporte tras el accidente ferroviario de Urda. También ha anunciado que renuncia a ir como cabeza de lista del PSOE por Valladolid al Congreso.

Óscar Puente ha dimitido como ministro de Transportes y tampoco será cabeza de lista del PSOE por Valladolid al Congreso en las elecciones del 29N. Lo ha anunciado al término de su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso por el accidente de Urda el pasado miércoles que ha dejado 69 muertos.

"Un ministro de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad. Es una cuestión de dignidad política y coherencia. Esta decisión la hago pública hoy, una vez cumplido lo que era lo más urgente, las pesquisas de la investigación, aprobar medidas y mejorar la seguridad", ha afirmado, asegurando que tomó la decisión el mismo día que se produjo el suceso.

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