69 años desde la llegada al espacio de la perra Laika: todas las mentiras que nos contaron los rusos

Los detalles Se anunció que vivió varios días, pero murió a las cinco o siete horas del despegue. Se sabe porque dejaron de recibir sus datos, las señales de los sensores que le habían insertado para medir su pulso, su presión y su respiración.

Hace 69 años, Laika se convirtió en el primer ser vivo en llegar al espacio a bordo del Sputnik 2, lanzado por la Unión Soviética. Aunque se convirtió en una estrella mundial, su nombre real era Kudryavka. La historia oficial decía que sobrevivió varios días, pero en realidad murió pocas horas después del lanzamiento debido al calor y la presión. El Sputnik, construido rápidamente para conmemorar la Revolución de Octubre y superar a Estados Unidos, orbitó la Tierra 161 días con el cadáver de Laika. Un responsable del programa espacial admitió que no se aprendió lo suficiente para justificar su sacrificio.

Este martes hace 69 años desde que Laika se convirtió en el primer ser vivo en llegar al espacio. Aquella perra de dos años fue una de las astronautas más conocidas del mundo. Hace siete décadas desde que la Unión Soviética la lanzó en el Sputnik 2 al espacio exterior para recoger datos sobre sus constantes vitales en el espacio. Pero también siete décadas desde que la vimos por última vez, porque nunca regresó.

"Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente animal a ser una estrella mundial". Eso cantaba Mecano en una canción dedicada a Laika. Y sí, era rusa, y una perra normal, ¡callejera!, y una estrella mundial. Pero no se llamaba Laika. Se llamaba Kudryavka. Algo así como 'Pequeña de pelo rizado'. Lo de Laika es su nombre artístico. Una mentira. Y no es la única que los rusos contaron sobre ella.

Se anunció que vivió varios días, pero esto también fue mentira. Laika murió a las cinco o siete horas del despegue. Se sabe porque dejaron de recibir sus datos, las señales de los sensores que le habían insertado para medir su pulso, su presión y su respiración, que se le cuadruplicó en el lanzamiento. Estaba inmovilizada con cadenas y arnés, aguantando el cambio de presión, sufriendo los calores de los motores, que no soportó.

La vida de Laika nunca importó. Iba a morir sí o sí. Cuando el satélite despegara o cuando cayera y se desintegrara. El Sputnik no estaba tan preparado, ya que se construyó en apenas un mes para celebrar el aniversario de la Revolución de Octubre y adelantar a Estados Unidos. Para glorificar a los soviéticos lanzando los primeros un ser vivo al espacio.

Otra de las mentiras la apuntó uno de los responsables del programa espacial ruso, quien declaró que no se aprendió lo suficiente como para justificar la muerte de Laika. El Sputnik dio 2.570 vueltas a la Tierra, orbitó 161 días con su cadáver dentro.

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