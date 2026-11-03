Feijóo dice que pactará con Vox si es necesario y advierte de que no cederá con la ley de violencia machista: "No voy a cambiarla"

Los detalles El líder del PP ha dejado claro que no tendrá ningún problema en pactar un gobierno con Vox si le faltan los escaños suficientes para lograr la mayoría. Sobre qué aceptará a cambio de esos votos, de esos escaños, Feijóo ha asegurado que, aunque lo reclame Vox, no tocará la ley de violencia de género.

El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado en su entrevista en Al Rojo Vivo promesas para guardar en la hemeroteca. El 'popular' ha respondido sobre las decisiones que podría tomar tras las elecciones del 29 de noviembre, si sumando con Vox, es encargado de formar Gobierno. Y aunque ha evitado concretar qué ministerios daría a los de Santiago Abascal, sí ha dejado la puerta abierta a su entrada en el Ejecutiva. Eso sí, Feijóo ha defendido que, aunque la ultraderecha se lo exija para darles sus votos, no tocarán la ley de violencia de género.

"En cuatro Comunidades Autónomas gobernamos con Vox, sí. ¿Por qué? Porque nos faltaron dos, uno, tres escaños y Vox nos exigió para la investidura entrar en el Gobierno", ha asegurado Feijóo defendiendo que él habla con claridad. Para él, la ultraderecha no es ninguna línea roja. "Vox es la tercera fuerza política de mi país. Yo solo tengo una línea roja política, que es Bildu", ha añadido.

Aunque cuando Antonio García Ferreras le pregunta directamente si veremos a Abascal como su vicepresidente, Feijóo no concreta. "Estamos todavía muy alejados de la fecha electoral. Yo no voy a empezar a ofrecer ni a no ofrecer de entrar o no entrar", ha explicado.

Lo que para Feijóo sí es intocable es la ley de violencia de género. "No voy a cambiar esa ley, esa ley la estamos aplicando en todas las Comunidades Autónomas", ha afirmado Feijóo ante la posibilidad de Vox se lo exija. "Sí voy a reforzar el seguimiento de las mujeres maltratadas. No voy a comprar pulseras defectuosas. Y ya le digo, el control de las pulseras defectuosas lo llevará el Ministerio de Interior", ha asegurado Feijóo dejando caer de nuevo que no tendrá un Ministerio de Igualdad como el del Gobierno de Sánchez.

Así, Feijóo ha reiterado que "Igualdad, junto con otras funciones, estará en un Ministerio" porque no va a tener 22 ministros. Si bien, ha añadido que "la igualdad forma parte, por supuesto, de las políticas del Gobierno".

También ha prometido Feijóo no cambiar la ley del aborto si llega al Ejecutivo, pero ha afirmado que sí que impulsaría una reflexión sobre si las chicas de 16 años pueden o no abortar sin conocimiento de sus padres. "¿Por qué? Esa discusión está encima de la mesa en la sociedad española. Yo garantizaré el derecho a la interrupción del embarazo en las mejores condiciones médicas y de acuerdo con las leyes de mi país. Pero no lo digo porque estoy en campaña, sino que cuando salió la sentencia, yo mismo redacté una carta que firmé y la publiqué allá por el mes de enero del año 2025. Por tanto, yo no voy a reabrir esa ley, sí me parece razonable abrir ese debate", ha apuntado.

Sobre la idea de Vox de desmantelar el sistema de pensiones públicas y apostar por un "sistema mixto", Feijóo ha rebajado la propuesta de entrar con un 'bulldozer' que hacían Figaredo y Buxadé. "A mí, que un señor ahorre para mejorar su pensión en el momento en el que deviene a la situación pasiva, pues por supuesto, a mí me parece que incentivar el ahorro es positivo. Ahora bien, que un señor que cotiza tiene que tener la garantía que sus cotizaciones le permiten mantener una pensión digna, ese es el sistema público de pensiones en el que yo creo", ha afirmado.

Así, sin entrar en jardines, el líder del PP ha asegurado que va a "proteger" el sistema público de pensiones, tarea "difícil" según él, defendiendo además actualizarlas acorde al IPC. También ha prometido que subirá el SMI atendiendo a la subida de los precios, pero ha matizado que su Gobierno volverá a ser un mediador entre sindicatos y patronal para que haya entendimiento.

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