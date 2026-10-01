Mario Saavedra analiza la amenaza de Rusia a la OTAN de usar armas nucleares: "Esto tenemos que visualizarlo como Putin dibujando rayas rojas en el aire"

Rusia avisa por carta a la OTAN del uso de armas nucleares ante un ataque a su territorio. Mario Saavedra, analista internacional de El Periódico, lo analiza en Al Rojo Vivo. En el vídeo, todos los detalles.

Este miércoles, la OTAN confirmaba que las autoridades de Rusia han enviado un "documento" en el que avisan del uso de su arsenal, incluyendo armas nucleares, ante un posible ataque aliado a su territorio, a lo que el bloque militar ha respondido asegurando su carácter defensivo y que sus maniobras no suponen un riesgo para Rusia.

El periodista Mario Saavedra, de El Periódico, analiza esta amenaza: "Esto tenemos que visualizarlo como Putin dibujando rayas rojas en el aire. Es guerra cognitiva lo que está tratando. Es decir, si tocáis Kaliningrado, ojo, que la respuesta podría ser no convencional, es decir, podría usar las armas nucleares".

Así, según Saavedra, es importante saber que "en Kaliningrado, Rusia tiene cosas muy importantes la poderosísima flota del Báltico. Sin ella, Rusia es un gigante con pies de barro".

Kaliningrado, explica además, mientras observamos en el vídeo donde se encuentra exactamente, que "quedó aislada cuando cayó la Unión Soviética, porque Polonia y Lituania salieron y ahí se controla el Mar Báltico. Esta ubicación permite controlar el mar Báltico y alberga el llamado corredor de Suwalki, que une Kaliningrado con Bielorrusia: "Esto es una debilidad también de la Unión Europea, ya que lo podría usar Putin para aislar Lituania de Polonia. Es decir, es donde dicen que podría empezar una guerra europea", señala Saavedra. En el vídeo, todos los detalles.

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