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Los tres hombres que evitaron una tragedia en pleno vuelo a Israel: el piloto atacado, el pasajero que tomó los mandos y el dentista que le salvó la vida

¿Qué ha pasado? Los pasajeros de un vuelo destino Tel Aviv se convirtieron en héroes al reducir al copiloto que apuñaló al piloto para, según las autoridades israelíes, intentar secuestrar el avión y estrellarlo en la capital israelí.

Los tres hombres que evitaron una tragedia en pleno vuelo a Israel: el piloto atacado, el pasajero que tomó los mandos y el dentista que le salvó la vida
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Tres hombres. Tres decisiones tomadas en cuestión de segundos. Y 174 personas que lograron llegar con vida a tierra. Son los protagonistas de una historia que pudo acabar en tragedia cuando un avión que se dirigía hacia Israel comenzó a caer en picado desde casi 5.000 metros de altura.

Los pasajeros de un vuelo de FlyDubai destino Tel Aviv se convirtieron este miércoles en héroes al reducir al copiloto que apuñaló al piloto para, según las autoridades israelíes, intentar secuestrar el avión y estrellarlo en la capital israelí.

Todo comenzó dentro de la cabina. El copiloto atacó con un cuchillo al piloto, su propio compañero, que quedó gravemente herido y completamente ensangrentado. Pero, pese a las heridas y mientras perdía sangre, consiguió llegar hasta la puerta de la cabina y abrirla.

Los gritos del piloto alertaron a uno de los pasajeros. Cuando descubrió lo que estaba ocurriendo, no dudó en intervenir. Se abalanzó sobre el copiloto y consiguió reducirlo: "Agarré al que representaba la amenaza, prácticamente lo estrangulé", explicó posteriormente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Pero su intervención no terminó ahí y es que este pasajero, fontanero de profesión, consiguió hacerse con los mandos del avión mientras el aparato se precipitaba. Netanyahu quiso saber cómo supo exactamente qué hacer en un momento de semejante tensión. "¿Cómo supiste que tenías que tirar de ellos?", le preguntó. La respuesta sorprendió al mandatario israelí: "Veo 'Mayday".

Mientras el pasajero trataba de controlar la situación en la cabina, todavía quedaba una pieza fundamental para que aquella historia terminara bien. A bordo viajaba también un dentista, que encontró al piloto gravemente herido y se encargó de atenderlo durante el vuelo, tratando de mantenerlo con vida hasta que el avión pudo llegar a tierra.

"Temí que realmente lo perdiéramos", relató. Su intervención fue decisiva para que el capitán sobreviviera al ataque sufrido durante el vuelo.

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