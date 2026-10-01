Tesh Sidi responde al "bulo" de que el decreto de la vivienda va contra los propietarios: "No, no va contra ellos, sino contra aquellos que especulan"

La portavoz de Más Madrid en el Congreso quiere contestar a quienes han lanzado el "bulo" de que el decreto de vivienda va contra los pequeños propietarios. En el vídeo, podemos ver al completo su respuesta.

Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso, responde a quienes aseguran que los decretos de vivienda, aprobados por el Consejo de Ministros este martes y que este viernes, 2 de octubre, se votan en el Congreso, van contra los pequeños propietarios.

En primer lugar, responde que esto "no va contra los propietarios, esto va contra la concepción de aquellos que creen que un pequeño arrendador tiene 15 pisos. Nosotras, desde Sumar, lo que decimos es que no hay otra cosa más protegida en España que sea la propiedad privada".

En segundo lugar, señala que "se está instalando este bulo (con respecto al decreto), cuando tú solamente pagas esas 12 mensualidades si no has hecho un preaviso a la persona que tienes en alquiler, si lo necesitas para ti o para cualquier familiar o si te has divorciado puedes recuperar tu vivienda... El modelo de alquileres indefinidos funciona en Suiza y en Alemania en estos mismos términos".

Ahora bien, "¿qué es lo que pasa?", pregunta Sidi. "Que nosotras (Sumar) luchamos contra una campaña mediática que quiere asustar a la gente, a las personas que tienen una casa o dos casas y no juegan a la especulación y les quieren asustar. Y eso va solo de las mayorías sociales contra aquellos que especulan", responde ella misma.

Por ello, quiere mandar un mensaje de tranquilidad para aquellas personas que tienen una o dos viviendas en alquiler: "Tranquilidad. Si no juegas a la especulación, si tu afán no es subirle 500 euros a la persona en un piso turístico o por habitaciones, no tienes que preocuparte absolutamente por nada, porque para recuperar tu piso hay 12 cláusulas para poderlo hacer", afirma la portavoz de Más Madrid.

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