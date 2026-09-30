Rusia avisa por carta a la OTAN del uso de armas nucleares ante un ataque a su territorio

La otra cara Por su parte, la Alianza Atlántica insiste en su carácter defensivo y rechaza la "retórica nuclear" de Moscú.

La OTAN ha confirmado este miércoles que las autoridades de Rusia han enviado un "documento" en el que avisan del uso de su arsenal, incluyendo armas nucleares, ante un posible ataque aliado a su territorio, a lo que el bloque militar ha respondido asegurando su carácter defensivo y que sus maniobras no suponen un riesgo para Rusia.

La Alianza Atlántica ha recibido un "documento" de parte de Rusia al que ya ha "remitido una respuesta", ha indicado la portavoz de la OTAN, Allison Hart, en declaraciones remitidas a Europa Press. En su réplica, la OTAN ha señalado a Moscú que se trata de "una alianza defensiva y que ninguna de sus actividades o maniobras supone un riesgo para ninguna parte de Rusia".

De esta forma, la OTAN ha subrayado la denuncia "enérgica" de "la amenaza del uso de la fuerza, incluida cualquier retórica nuclear irresponsable" por parte de Moscú, instando a que ponga fin a su "guerra no provocada en Ucrania".

"El uso de tácticas híbridas por parte de Rusia es un signo de desesperación. Pero no nos disuadirá de nuestro apoyo a Ucrania", ha añadido la portavoz aliada, que ha señalado que la OTAN cuenta con los medios necesarios para defender cada centímetro de su territorio. "Seguimos siendo fuertes, estamos preparados y somos capaces de hacer frente a cualquier amenaza", ha recalcado Hart.

En 2024, Rusia llevó a cabo un cambio de su doctrina nuclear para "corregir los enfoques" actuales con una actualización y ampliación del tipo y origen de amenazas ante las cuales Moscú respondería con armamento nuclear.

En la práctica, el paso sirvió para fijar nuevos criterios que van más allá de las amenazas nucleares contra Moscú, ya que estaría justificada una respuesta nuclear "incluso si el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica" a la soberanía rusa.

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