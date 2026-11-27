La periodista Julia Otero analiza en Al Rojo Vivo el debate a cuatro de este pasado jueves entre los cuatro candidatos de los principales partidos: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal.

La periodista Julia Otero tiene claro para lo que sirvió el debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal, celebrado este pasado jueves, cuando quedaban apenas tres días para las elecciones generales del 29N.

"Me parece que se visualizaron perfectamente por primera vez las dos posibilidades de gobierno que tenemos en España. Teníamos el bloque de la derecha y la otra derecha y el bloque de la izquierda.

Y esa visualización tuvo algunas características, señala Otero. En primer lugar, que "Ada Colau y Pedro Sánchez dejaron claros los matices, las diferencias y discrepancias incluso que puede haber entre ellos, sobre todo por parte de Ada Colau, que se encargó mucho de que eso quedara claro y explícito, pero al mismo tiempo se veía clarísimamente la complementariedad y la posibilidad de formar Gobierno y se notaba que eso ya estaba engrasado".

Y en segundo lugar, añade la periodista, que "en el bloque de la derecha, en cambio, ni se vio el matiz, porque ni Feijóo ni Abascal apostaron por resaltar las diferencias ni tampoco resultaba fácil visualizar ese Gobierno. Esto es, se veía un gobierno con muchas dificultades, que no está engrasado, que tienen que empezar de cero".

"De modo que me parece que el debate fue tremendamente útil para que los espectadores tengan claro cómo puede ser un gobierno de la derecha y cómo puede ser un gobierno de la izquierda", afirma.

En concreto, con respecto al papel de Ada Colau en el debate, sostiene que este debate ha sido y constata que es "la resurrección de Frente Amplio, a los que seguramente les habrá faltado un par de semanas más de campaña, de hecho, Ada Colau entró muy tarde".

"Todos sabemos que es una buena comunicadora, lo era desde su época de activista. Es una mujer educada y una mujer que prepara los debates y, en efecto, no era muy fácil prever que ayer podía ganar", admite Otero, confesando que no está para nada sorprendida de que Colau haya ganado el debate: "No solamente marcó perfil propio respecto al PSOE, sino que puso en serios aprietos a los otros candidatos y seguramente se habrá movido algo de voto".

Con respecto a la polémica y al elemento clave del debate, ese comentario machista de Feijóo a Colau ("usted calladita"), Otero se muestra contundente: "Es verdad que él no la mandó callar, solamente intentaba describir lo que ocurrió con Ada Colau cuando pasó lo que pasó y entonces ella estuvo calladita. A pesar de este gesto tan feo, él no la mandó callar, pero el mensaje es el diminutivo. No nos olvidemos. Es decir, los tíos están callados, las mujeres calladitas".

"¿A que nunca habéis oído hablar a un tertuliano o un analista político hombre con término de menudo 'marisabidillo' o 'menudosabiondo'; este es un tipo de jerga que se dedica siempre y exclusivamente a las mujeres. De modo que no es que la mandara a callar, sino que el mensaje es la selección del diminutivo. Ese es el mensaje, el 'calladita estás más guapa', algo que todas hemos escuchado alguna vez y sabemos bien lo que tiene detrás", admite la periodista.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista donde podemos ver también su valoración sobre el papel del líder de Vox en el debate y lo que cree que puede pasar el domingo: "Hay partido, lo que no sabemos es que si gana Pedro Sánchez será suficiente para gobernar".

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