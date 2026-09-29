Ángeles Caballero, sobre el decreto de vivienda: "Será determinante para saber si se hace un parche o una cirugía profunda para exterminar el problema"

En Al Rojo Vivo, la periodista pone el foco en quienes viven de alquiler mientras PSOE y Sumar negocian el decreto de vivienda: "Hay nueve millones de Maricármenes en potencia en este país ahora".

Tras la polémica generada por el desahucio de Maricarmen, el problema de la vivienda vuelve a situarse en el centro del debate político. Este martes, PSOE y Sumar negocian en el Consejo de Ministros el decreto de vivienda, en una reunión que ha comenzado con retraso después de que Sumar mostrara su desacuerdo con la redacción del texto planteado inicialmente.

Mientras los socios de Gobierno cierran un acuerdo y ultiman las medidas que deberán aprobarse, el debate vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que va mucho más allá de la negociación política: la situación de las personas que viven de alquiler y la incertidumbre a la que se enfrentan cuando sus contratos llegan a su fin.

Durante el debate, la periodista Ángel Caballero puso precisamente el foco en esa diferencia entre lo que ocurre dentro de los despachos y la realidad que se vive fuera: "Yo creo que también hay dos lugares en España. Dos lugares que son los despachos, donde, en el Consejo de Ministros, se está negociando, viendo esa aritmética parlamentaria y tratando de contentar a todo el mundo. Pero yo me quedo con otro lugar: lo que sucede fuera".

Caballero hizo referencia a un artículo de Jaime Palomera publicado en 'El País', en el que se aborda la situación de las personas que viven de alquiler y cuentan con contratos temporales, así como el riesgo de perder su vivienda cuando estos llegan a su fin.

"Hay nueve de cada diez personas que viven de alquiler que tienen un contrato temporal y pueden perder su casa cuando este termine. Quiero decir, hay nueve millones de Maricármenes en potencia en este país ahora, y eso creo que es donde está el foco", señaló.

De esta forma, la periodista pone el acento en la distancia entre la negociación política y la realidad de quienes se enfrentan cada día a la inseguridad habitacional. Una cuestión que, según planteó, será determinante para saber si las nuevas medidas suponen una solución estructural o simplemente un parche.

"Más allá de que, desde luego, lo que está haciendo el Consejo de Ministros es muy importante y puede ser determinante para saber si hacemos un parche o una cirugía profunda para extirpar ese problema", concluyó.

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