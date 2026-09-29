Alfonso Arús pone a Angie Cárdenas a buscar entre sus pesetas: "¡Ya será casualidad!"

Si hay algo de lo que Angie Cárdenas es fanática, es de su colección de pesetas. Por eso, Alfonso Arús no duda en mostrarle un viral que podría hacer que la colaboradora mire sus monedas con otros ojos: hay algunas por las que se pueden llegar a pagar hasta 150.000 euros.

"Angie empieza a mirar qué tienes en casa", bromea Alba Sánchez, que explica que algunas de estas monedas pueden alcanzar precios muy elevados por su antigüedad y sus características. "Hay monedas que solo una moneda, a pesar de que solo tiene 30 gramos de oro, son de 1870 y hay una que tiene la imagen de Franco que solo estuvo en circulación un tiempo, así que tiene muchísimo valor aunque sea de cinco pesetas", comparte la tertuliana en el plató.

"De estas tienes un montón", asegura Tatiana Arús entre risas, animando a Angie a revisar su colección. "Ya será casualidad que entre todas las monedas que tiene Angie no haya una de estas que valga al menos 9.000 euros, ¡busca!", comenta Alfonso Arús.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.