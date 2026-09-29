Antonio Maestre, sobre el decreto de vivienda: "Si las medidas no recogen de forma escrupulosa las exigencias del Sindicato de Inquilinas, Sumar debería salirse del Gobierno"

El periodista Antonio Maestre reflexiona sobre el decreto de vivienda que este martes está negociando el Gobierno en el Consejo de Ministros.

Este martes, se negocia en el Consejo de Ministros el decreto de vivienda entre los partidos que conforman el Ejecutivo: PSOE y Sumar. El consejo ha empezado con retraso, porque SUMAR no estaba desacuerdo con lo que se había redactado.

El periodista Antonio Maestre es cauto y quiere ver cuáles son las medidas que finalmente se incluirán en ese decreto, que pueden ser uno o dos: "Si las medidas no recogen de manera escrupulosa las exigencias que el Sindicato de Inquilinas, que no son demasiado ambiciosas, es decir, son de mínimos, creo que sumar no debería aprobarlas y debería salirse del Gobierno".

Esto es, "si (Sumar) quiere representar a la masa social, que le que le define como partido, debería salirse del Gobierno", remata Maestre.

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