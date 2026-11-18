Los detalles En una entrevista en Espejo Público, el presidente del Gobierno asegura que en el PSOE están "colaborando con la Justicia" y se muestra abierto a celebrar una "ceremonia de Estado" por las víctimas del accidente de Urda si sus familiares así lo consideran.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en revalidar su coalición en las elecciones del 29 de noviembre, buscando una mayoría progresista de 176 escaños. Reconoce que algunos votantes pueden estar desmovilizados por problemas no resueltos, como la vivienda, y critica al Partido Popular y Vox por no regular. Sánchez admite discrepancias con Sumar sobre la ley del suelo y destaca la necesidad de vivienda protegida. Ha asumido responsabilidad política en casos de corrupción y tragedias, destacando la dimisión de Óscar Puente. Sobre el accidente de Urda, explica fallos en el protocolo. Defiende la transparencia del PSOE frente a acusaciones de financiación irregular.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se muestra confiado en poder revalidar su actual Gobierno de coalición en las elecciones del 29 de noviembre. En una entrevista en Espejo Público, Sánchez reconoce que "jamás" había visto una movilización tan grande como la que se está dando actualmente.

"Yo le digo que voy a poder formar gobierno con una mayoría más amplia progresista. Nosotros vamos a por 176 escaños progresistas. Creo que España ha avanzado y mucho durante estos últimos cuatro años, ocho sin duda alguna de manera sustantiva, y aspiramos a cuatro años más de avances", ha asegurado Sánchez en Antena 3. Eso sí, reconoce que "puede haber votantes que se hayan sentido decepcionados o que estén desmovilizados" por algunas cuestiones que no han logrado resolver durante esta legislatura, mencionando específicamente la problemática de la vivienda.

Para resolver ese problema, según Sánchez, se necesitan dos cosas: construir y regular. "Y la cuestión con el Partido Popular y con Vox —porque estas son competencias compartidas que tenemos con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas— es que actúan como el perro del hortelano: ni regulan ni dejan regular", critica.

En esta cuestión, el presidente del Gobierno ha reconocido que tienen "discrepancias" con Sumar en la cuestión relativa a la ley del suelo para agilizar trámites burocráticos. "Porque no es solamente el cuánto se construye, sino también para quién se construye. Y es verdad que necesitamos no solamente vivienda libre, sino también una vivienda protegida que de alguna manera haga asequible a amplias capas de la población el poder alquilar o comprar esa vivienda", matiza el jefe del Ejecutivo.

Sánchez defiende que se ha "asumido la responsabilidad política" en los casos que le han afectado, tanto en los casos de corrupción que han rodeado a su partido como en "tragedias o crisis que ha vivido este país". "Creo que hemos respondido siempre de la misma forma: dando la cara, estando con las víctimas, dando respuestas y asumiendo las responsabilidades", añade.

El PSOE "no se ha financiado irregularmente", según Sánchez

El jefe del Ejecutivo ha destacado la dimisión de Óscar Puente frente a un Carlos Mazón que sigue siendo diputado en Les Corts, como ejemplo de esa "asunción de responsabilidades". Sobre su ausencia en el funeral de Toledo por las víctimas del accidente de Urda, Sánchez ha explicado que España es un "Estado aconfesional" y se ha mostrado abierto a hacer una "ceremonia de Estado" como la que se realizó por las víctimas de la DANA si así lo quieren los familiares.

"Lo que sí que parece evidente es que el protocolo no se sigue cuando cae en efecto el sistema LZB y posteriormente se activa el ASFA, y eso hacía que la decisión humana hubiera llevado a que, al retomar la actividad de esa línea, primero hubiera sido el tren que iba por delante y no el de detrás, y a una velocidad de 40 kilómetros por hora", ha comentado Sánchez al referirse a las causas del accidente de Urda.

Preguntado por la investigación de las donaciones al PSOE, Sánchez ha defendido la "limpieza y la transparencia" de la formación que lidera, la cual defiende que "no se ha financiado irregularmente". "En el Consejo de la Transparencia, que es una institución sólida, solvente y reconocida a nivel no solamente español, sino internacional, de todas las grandes formaciones políticas, el Partido Socialista es el que más transparente es y más datos ofrece, en comparación, por ejemplo, con el Partido Popular o con Vox, que está a años luz", añade.

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