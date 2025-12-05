Inés García reflexiona sobre el caso Salazar: "¿Por qué se ha silenciado? ¿Por qué Ferraz no ha decidido tomar acciones hasta ahora?"

Tras el escándalo del exasesor de Moncloa, Paco Salazar, la periodista Inés García reflexiona sobre lo ocurrido, y, en especial, sobre la respuesta que ha tenido el PSOE ante este caso. En el vídeo, los detalles.

Tras salir a la luez el duro testimonio de las denunciantes de Paco Salazar, asesor de Moncloa, por acoso sexual, finalmente, el PSOE se ha puesto en contacto con las vícitmas aunque todavía no han llevado el caso a la Fiscalía, tal como piden algunas federaciones regionales.

De momento, y según explica la periodista Esher Redondo en este vídeo, la dirección del PSOE señala que "hay que actuar con prudencia porque las dos víctimas quieren seguir manteniéndose en el anonimato".

Así, "según nos trasladan, tienen que ser muy respetuosos con su voluntad: van a esperar a que el órgano antiacoso elabore su informe final, en cuestión de un mes, y cuando finalmente lo tengan, la dirección tomará una decisión", informa Redondo.

Por su parte, Inés García, conductora de Al Rojo Vivo este viernes, 5 de diciembre, reflexiona sobre lo ocurrido: "Me habría encantado preguntar por qué ocurre esto con Salazar, por qué se ha silenciado y por qué Ferraz no ha decidido tomar acciones hasta ahora, aunque tampoco las ha terminado de tomar porque ha decidido no acudir aún a la Fiscalía, a pesar de lo que piden las secretarias de Igualdad de federaciones socialistas".

Además, señala presentadora que han pedido una entrevista a Pilar Bernabé, secretaria de igualdad del PSOE, pero que no ha podido encontrar hueco en la agenda: "Esperemos que en cuanto lo encuentre, podamos preguntarle", finaliza García.

En el vídeo podemos ver al completo esta reflexión, así como la información de Redondo.

