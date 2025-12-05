Gonzalo Bernardos, sobre la crisis de la peste porcina: "No va a afectar significativamente a la bajada del precio del jamón"

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía, explica en Al Rojo Vivo la situación de la peste porcina y su impacto en el precio del cerdo y el jamón. En el vídeo, los detalles.

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, analiza en Al Rojo Vivo la situación de la peste porcina tras contabilizarse ya 13 los jabalíes afectados. El precio del cerdo se ha reducido entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre: "Concretamente el 18,2%, y es derivado a que está en juego el 26,2% de las ventas de porcino en los países fuera de la UE", explica el profesor.

Según Bernardos, van a pasar dos cosas. La primera es que los ganaderos españoles van a exportar mucho más porcino a la UE y en la UE va a bajar también el precio del cerdo. Y la segunda, es que la clave principalmente a medio plazo es saber si se ha infectado algún cerdo de alguna granja de Barcelona.

Esto es, "si la peste porcina africana se queda en la sierra de Collserola, nos encontraremos con un gran problema pero puntual, pero ni mucho menos será una tragedia, porque rápidamente se recuperarían los precios, es decir, en el próximo semestre", matiza el profesor.

Ahora bien, a corto plazo y de cara a las navidades que están a la vuelta de la esquina: ¿Esto va a afectar, por ejemplo, a que baje el precio del jamón en España? Según responde Bernardos, "no va a afectar significativamente a la bajada del precio del jamón".

Fundamentalmente, explica, por varias cosas: "Primero, porque es un producto de gran consumo, segundo, porque no es un producto fresco y tercero, porque las exportaciones que se realizan a otros países se pueden parar temporalmente, pero dudo mucho que duren bastante tiempo. Por lo tanto, si baja, será un poquito, pero no mucho más", explica y concluye Bernardos.

