La reacción de Monrosi después de que el PSOE se haya puesto en contacto con las denunciantes de Salazar: "Han estado cinco meses sin llamarlas"

El periodista José Enrique Monrosi desveló junto a otro compañeros de elDiario.es, los demoledores testimonios de algunas de las mujeres que han denunciado a Paco Salazar, exsecretario general de Coordinación Institucional en Moncloa. Ahora, el periodista analiza en Al Rojo Vivo la respuesta del PSOE después de haber contactado al fin con estas mujeres.

"Cuando pedimos explicaciones, nos dijeron que era una investigación muy complicada porque eran denuncias anónimas, que el sistema había entrado en modo fuscación y era una investigación prácticamente imposible", explica Monrosi. Y añade: "Lo cierto es que durante cinco meses estas mujeres, con esas denuncias de tal gravedad, no habían recibido absolutamente ninguna comunicación por parte de su partido. Ha sido publicarlo en elDiario.es y parece que todo se ha acelerado y que donde antes había dificultades, ahora sí es posible".

Según expone Monrosi, por los comportamientos que está teniendo el partido, "no creyeron entonces a sus compañeras". Y lo que ha pasado durante estos meses [desde que saltaron las primeras noticias], dice, está muy claro: "Le han buscado trabajo a Salazar, han cortocircuitado la investigación (no habían movido un dedo para saber si sus denuncias eran verdad o no), las han ignorado, y ahora, solo cuando la hemos publicado, es cuando han decidido en tiempo récord iniciar la investigación y ponerse en contacto con ellas", insiste el periodista.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención y análisis en Al Rojo Vivo.

