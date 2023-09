El periodista Ignacio Escolar asegura que "Alberto Nuñez Feijóoha dicho una gran mentira" en su debate de investidura cuando ha asegurado el líder del PP que tiene los apoyos suficientes para gobernar pero que no quiere pagar el precio, señalando directamente a Junts y a la amnistía que pide el partido independentista.

"El problema del PP no es con Junts, sino que no es capaz de pactar con nadie más, en el momento en que Vox entra en el acuerdo. Lo intenta singularizar en Junts, pero por qué no está el PNV en esta acuerdo de coalición que propone el PP?", se pregunta Escolar.

Por una razón muy sencilla, responde: "Porque el PP ha aliado su destino a la extrema derecha y a partir de ahí no cuenta con un apoyo mayoritario en España".