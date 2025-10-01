Ignacio Cembrero analiza el plan para Gaza de Trump: "Significa un suicidio político para Hamás"

El periodista ha confesado que no cree que este plan salga adelante, destacando que el apoyo que ha tenido de varios países se debe a que es "la única salida un poco seria" que se ha puesto hasta ahora sobre la mesa.

Ignacio Cembrero ha analizado el plan de paz para Gaza de Donald Trump, destacando que todos los que han dado su aprobación lo han hecho "sin entusiasmo".

El periodista ha confesado que cree que si nadie se ha atrevido a rechazarlo de forma rotunda es porque "es la única salida un poco seria" que se ha puesto hasta ahora sobre la mesa.

Sin embargo, él tiene ciertas dudas sobre que vaya a salir adelante porque cree que Hamás dirá que sí con tantos matices que "no saldrá". Cembrero ha señalado que el plan significa "el suicidio político" para ellos porque quedan excluidos de la solución del conflicto. Además, no hay un compromiso concreto de cuándo se produciría la retirada del Ejército israelí.

Por tanto, ha destacado que es posible que Hamás piense que es mejor "pasar a la historia como un mártir" que como alguien que "ha cedido".

Un momento que ha aprovechado para dejar claro que Netanyahu tampoco quiere este plan. "Ha aceptado de boquilla", ha asegurado, recalcando que Hamás le haría un favor si dijese que no. "Esto altera su proyecto para remodelar toda la región y quedarse con ella".

Tras analizar todo esto, ha reconocido que su pronóstico es que este plan no saldrá adelante. "Lo siento por la población civil palestina", ha lamentado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.