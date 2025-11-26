García Aller, sobre las distintas versiones de Mazón: "No pueden ser todas ciertas a la vez, probablemente no lo sea ninguna"

La periodista ha destacado en Al Rojo Vivo que Carlos Mazón no ha hecho otra cosa que "mentir" y "faltar el respeto" a las 229 víctimas de la DANA en la Comunidad Valenciana. "Seguimos sin saber dónde estaba".

Carlos Mazón continúa siendo pillado en más mentiras. Ahora, gracias al extracto bancario de Maribel Vilaplana, se ha sabido que la periodista no salió del parking, al que le acompañó el presidente de la Comunidad Valenciana en funciones, hasta las 19:47 horas.

Además, aunque él señaló que llegó al Palau andando, una nueva información señala que lo hizo en el coche de la periodista.

Marta García Aller ha reaccionado a todas las versiones que ha dado Mazón hasta ahora sobre lo que hizo el día de la DANA, señalando que lo único que ha hecho desde que ocurrió la tragedia es decir una cosa para luego rectificar, "volver a mentir y negar que estaba mintiendo".

"No pueden ser todas las cosas ciertas a la vez, probablemente no lo sea ninguna", ha indicado, criticando que no ha hecho otra cosa más que "mentir" y "falta el respeto" a las 229 víctimas en la Comunidad Valenciana.

"Seguimos sin saber dónde estaba, pero sabemos dónde no estaba, que era donde debía", ha zanjado.

