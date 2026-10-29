Ferreras, a Sánchez: "¿De verdad cree que Puente, el ministro tuitero, es el adecuado para recuperar la confianza en el sistema ferroviario?

El presentador de Al Rojo Vivo, el periodista Antonio García Ferreras, un día después de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo), en la que han perdido la vida decenas de personas, critica que aún nadie al más alto nivel haya asumido responsabilidades.

"¿Cómo es posible que este accidente se haya producido? ¿Cómo es posible?", asegura contundente el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, un día después del terrible accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha dejado casi 70 víctimas.

"El Gobierno desde el minuto uno ha dicho y ha filtrado que todo se debe a un fallo humano de los controladores, de algún operario de ADIF. Pero es que hay más, hay mucho más", critica Ferreras: "Hay algo que desde hace mucho tiempo no se está haciendo bien y tiene que ver con las prioridades políticas. Esta es una realidad".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia de este jueves, en el puesto de mando del accidente, ha señalado que están trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino por supuesto también para "esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder".

La reacción de Ferreras a estas declaraciones es clara y contundente: "A ver si es verdad. Porque de Adamuz todavía quedan un montón de incógnitas por resolver". E insiste: "¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo es posible que el sistema de esta línea no sea capaz de absorber o de contrarrestar un posible fallo humano? Estamos ante la línea de alta velocidad más antigua, la línea que une Madrid con Andalucía y ante el corredor con mayor tráfico?".

En menos de un año, recuerda Ferreras, ha habido 115 muertos en dos accidentes de alta velocidad y además en esa misma línea, y apunta además a las palabras que el propio presidente del Gobierno pronunciaba este miércoles, día del accidente: "Esto no es asumible".

"Es cierto, no es asumible. Bien. ¿Y ahora qué? Lleva ocho años al frente del país y colocando a ministros de Transportes. Es cierto, no es asumible. Pero sobre todo es insoportable. Y cuando el presidente dice que hay que recuperar la confianza en el sistema ferroviario de este país, dice la verdad. Pero ¿de verdad cree también que Óscar Puente, el ministro tuitero, es la persona más adecuada para ello?", critica Ferreras, señalando que aún nadie haya asumido responsabilidades.

"¿De verdad es decente que tras dos tragedias ferroviarias en menos de un año, con 115 muertos y docenas y docenas de heridos, nadie aún haya asumido la responsabilidad política a un alto nivel? Óscar Puente sigue como ministro. Y esto es también alucinante", sentencia Ferreras.

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