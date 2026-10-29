Belén Carreño: "Cuando el sistema falla de forma integral, de arriba abajo, tiene que haber una cadena de responsabilidades"

Tras el accidente ferroviario de Toledo, que ha dejado 69 fallecidos, la periodista Belén Carreño reclama en Al Rojo Vivo que se depuren responsabilidades en todos los niveles de gestión y advierte de que un fallo humano también evidencia fallos en el sistema.

Tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, que ha dejado 69 fallecidos, la periodista Belén Carreño ha reclamado en Al Rojo Vivo que se depuren responsabilidades por lo sucedido. "Cuando el sistema falla de forma integral de arriba abajo, tiene que haber una cadena de responsabilidades que también vaya de arriba abajo", ha señalado.

Carreño ha defendido que un fallo humano también evidencia un fallo de gestión y que, por tanto, quienes dirigen el sistema deben asumir responsabilidades. "El sistema ha fallado por completo porque un fallo humano es un fallo de gestión y un fallo de gestión implica que tiene que haber unos gestores que se responsabilicen", ha afirmado.

La periodista ha añadido que no es necesario que los responsables hayan presionado o dado una orden directa para que deban rendir cuentas. A su juicio, lo ocurrido es consecuencia de "una época muy larga, de una gestión muy mala de todo el sistema", por lo que reclama que las responsabilidades no se limiten a la cúpula, sino que se extiendan a lo largo de toda la cadena de gestión.

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