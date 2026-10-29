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'no te imaginas'

La estricta prohibición de una madre a su hija de hacer un examen por tener el número 666: "Me apareció Jesucristo"

La mujer, de profundas convicciones religiosas, impidió que la joven se presentara a una prueba obligatoria para pasar de Primaria a Secundaria al considerar que su número de estudiante era "el del diablo".

La estricta prohibición de una madre a su hija de hacer un examen por tener el número 666: "Me apareció Jesucristo"

Hay números que traen suerte y otros que generan auténtico pánico a algunas personas. En Kenia, una madre ha llevado su temor al extremo al prohibir a su hija presentarse a un examen porque le habían asignado el número 666, asociado popularmente con el diablo. Un caso que ha llegado a las noticias de 'No te imaginas' de Aruser@s.

Según ha explicado Alba Sánchez en el plató, se trata de una prueba obligatoria para pasar de Primaria a Secundaria, un examen decisivo dentro del sistema educativo. Para realizarla, cada estudiante recibe un número de serie de tres cifras y a esta joven le correspondió el 666, una combinación que su madre no estaba dispuesta a aceptar.

Según ha relatado la colaboradora, la mujer, "muy religiosa", aseguró que "Jesucristo se le había aparecido para advertirle de que ese era el número del diablo". Por lo que, convencida de que su hija no debía presentarse a la prueba con esa numeración, impidió que acudiera al examen.

La ausencia de la estudiante acabó provocando la intervención de las autoridades y tanto la Policía como los servicios sociales tuvieron que acudir al domicilio familiar para abordar la situación. "Yo la entiendo, siempre que me toca este número pido otro", ha aseguradoLourdes Tasies.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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