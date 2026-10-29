Montesinos: "Puente estuvo compareciendo en Adamuz y ahora, en Urda, está en un claro segundo plano y creo que es por decisión directa del presidente"

Pablo Montesinos analiza la gestión del ministro Óscar Puente tras el accidente de tren en Urda (Toledo) y señala las divisiones que existen en cuanto a su continuidad dentro del propio Gobierno.

El periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14, analiza la actitud y el comportamiento de Óscar Puente, ministro de Transportes, tras el terrible accidente entre dos trenes en Urda (Toledo) que ha dejado decenas de fallecidos.

"El propio presidente del Gobierno ha dicho que esto es inasumible, que es inasumible que en España se produzca en un intervalo de tiempo de menos de un año dos accidentes de esta envergadura", recuerda Montesinos, por tanto, "se deben asumir responsabilidades políticas al más alto nivel. Y hablo del ministro de Transportes, Óscar Puente", afirma.

De hecho, el periodista ha hablado con miembros del Gobierno, tanto de la parte socialista como de la parte de Sumar, y ante la pregunta concreta de si crees que Óscar Puente debe resistir o no, "a mí no hubo ni uno solo de esos miembros del Gobierno que me dijera que no", admite Montesinos. En privado, añade, "hay ministros del Gobierno de España que creen que Óscar Puente está en el alero".

Es más, Montesinos señala una diferencia en la actitud del ministro de Transportes en ambos accidentes: "He visto una diferencia muy clara con respecto a Adamuz, y es la gestión de la crisis, la fórmula de la gestión de la crisis del ministro Óscar Puente. En Adamuz estuvo compareciendo, atendiendo a los medios de comunicación en entrevistas y hoy está en un claro segundo plano y yo creo que eso es por decisión directa del presidente", concluye Montesinos.

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