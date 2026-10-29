David Muñoz (Estopa) responde al que dice que cuando deje de trabajar se muere: "Tú eres gilipollas"

David y José Muñoz confiesan a Juanma Castaño en este vídeo que no son de las personas que necesitan estar todo el tiempo haciendo algo cuando no están trabajando: "Intento no hacer nada".

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s esta vídeo en el que David y José Muñoz hablan de cómo es su vida cuando no son 'Estopa'. "Intento no hacer nada", asegura David Muñoz, que confiesa que está "sobradamente preparado para no hacer nada".

"No somos esa gente que dice que no puede estar sin hacer nada", afirma, por su lado, José en el vídeo principal de esta noticia, donde David habla de la gente que dice que sin no trabaja se muere: "Tú eres gilipollas".

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